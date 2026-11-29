SANTO DOMINGO.– La Fuerza del Pueblo (FP) realizará este domingo 29 de noviembre la denominada Marcha del Pueblo, una movilización contra el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, los apagones y las deficiencias en los servicios públicos.

La actividad comenzará a las 10:00 de la mañana en la intersección de las avenidas Juan Pablo Duarte y Pedro Livio Cedeño, en el Distrito Nacional, y concluirá en el Parque Independencia con un discurso del expresidente Leonel Fernández, líder de esa organización política.

El recorrido continuará por la avenida Duarte hasta la calle La Ravelo, donde doblará a la derecha hacia la calle La Altagracia, en el sector San Carlos. Desde allí, los participantes tomarán la avenida Mella y luego la calle Palo Hincado, frente a la estación de bomberos, hasta llegar al parque.

Radhamés Jiménez Peña, vicepresidente de la FP, afirmó que la jornada busca expresar el descontento ciudadano ante las dificultades económicas y sociales que afectan a los hogares dominicanos.

Para facilitar la organización y cobertura de la actividad, los organizadores dispusieron la participación de tres vehículos: uno para Fernández y su jefe de seguridad, otro para el exvicepresidente Rafael Alburquerque y un camión destinado a los representantes de los medios de comunicación.

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