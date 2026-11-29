SANTO DOMINGO.– Pese a haber descartado recientemente una candidatura presidencial para las elecciones de 2028, el exministro de Educación Roberto Fulcar continúa movilizando sus estructuras políticas y marcando el terreno de cara a la próxima contienda electoral.

Durante una consulta política dirigencial de la región Metropolitana, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dejó claro que su eventual respaldo a cualquier aspirante estará condicionado al respeto y reconocimiento de los miembros de su equipo político.

«El que crea que me necesita, que sepa que yo, como gallina buena madre, voy donde vaya con mis pollos», expresó Fulcar, al asegurar que exigirá compromisos públicos con su dirigencia.

El exfuncionario también cuestionó la forma tradicional de hacer política en República Dominicana, señalando la falta de cercanía y de consulta con las bases de las organizaciones partidarias.

“La mayoría de los políticos dominicanos sufrimos de una enfermedad que se llama narcisismo, que es gustarnos a nosotros mismos y hablar solo de nosotros y no hablar de la gente”, manifestó.

Asimismo, llamó a preservar la unidad del PRM, respetar a sus dirigentes y respaldar la gestión del presidente Luis Abinader.

Las declaraciones se producen días después de que Fulcar anunciara que no sería candidato ni precandidato presidencial en 2028, alegando no disponer de los recursos económicos necesarios para competir por esa posición.

Aunque no anunció un cambio de decisión sobre sus aspiraciones presidenciales, sus recorridos por el país y sus acercamientos con la militancia evidencian que busca mantener su incidencia política y jugar un papel en la definición del escenario electoral de 2028.

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