Washington amenaza con la fuerza mientras llena los tanques de La Habana. No es una contradicción: es una estrategia, y para el castrismo resulta más peligrosa que cualquier portaaviones.

La paradoja

El 12 de noviembre, Trump dijo que no descarta resolver el problema cubano por la fuerza antes de dejar la Casa Blanca, con Marco Rubio como ejecutor. Sin embargo, los camiones que reparten comida en La Habana y los generadores que dan luz funcionan hoy, en buena parte, con combustible estadounidense.

Según el análisis del Wall Street Journal, desde enero solo ha llegado a la isla un petrolero de otro país: uno ruso, en marzo. Hasta agosto, en cambio, habían salido de puertos norteamericanos más de 1,6 millones de barriles de gasolina por más de 230 millones de dólares. Equivale a unos 16 días de las importaciones previas a la crisis, pero es lo único que entra con regularidad. El enemigo es ya el principal proveedor.

Cómo se cerró el cerco

El 3 de enero, Estados Unidos capturó a Maduro y el grifo venezolano se cerró. Ese mes, Trump amenazó con aranceles a quien vendiera petróleo a Cuba y México suspendió sus envíos. Entre ambos países sumaban tres cuartas partes del crudo que la isla importaba. La Guardia Costera hizo el resto, interceptando barcos en junio y septiembre.

La excepción que lo cambia todo

El 25 de febrero, Washington autorizó vender combustible al sector privado y a particulares, nunca al Estado ni a los militares. Rubio no ocultó el propósito: colocar a los privados en posición privilegiada. Por eso el combustible viaja en isotanks de unos 21.000 litros, desde Florida hasta el puerto de Mariel, y llega a distribuidores privados. Los márgenes pasaron de cerca del 50 % a cerca del 20 % por la competencia. En el mercado negro el litro llegó a 10 dólares en primavera, el equivalente a un salario estatal medio, que es mensual.

La dependencia ya rebasa la gasolina: en nueve meses, Estados Unidos vendió a Cuba casi 1.100 millones de dólares en bienes, un 35 % más que en todo 2025.

Un régimen que cede terreno

Para sobrevivir, La Habana reescribió su dogma. Permitió a las mipymes importar combustible, concedió licencias de venta al por mayor a casi 200 negocios, abrió en octubre la venta directa al público y alquila gasolineras de CUPET a privados. El Estado perdió el monopolio del combustible que ejerció durante seis décadas, y quien reparte la gasolina decide qué funciona.

La mano que aprieta

Nada de esto significa alivio. El 5 de noviembre llegó la duodécima ronda de sanciones del año, y el 30 de septiembre el Tesoro prohibió pagos indirectos con empresas del régimen y retiró la licencia que permitía a emprendedores cubanos tener cuentas en bancos estadounidenses. Hay fugas: documentos de CIMEX, la cadena comercial de GAESA, revelan que al menos 16 de sus 21 proveedores de combustible eran mipymes. Washington lo sabe. Si no quieres que ni una gota llegue al régimen, tendrías que cerrarlo todo.

Diplomacia en la sombra y opción militar

El silencio es aparente. En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en La Habana con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, «el Cangrejo», y Rubio ofreció 100 millones en comida y medicinas fuera del control de GAESA. No hubo acuerdo, y las conversaciones se atascaron cuando Washington pidió la salida de Díaz-Canel. Aun así, siguen. Rubio admite que el cambio puede tardar años.

La vía militar tiene hoy menos recorrido. En abril, el Senado rechazó por 51 votos contra 47 exigir autorización previa, pero desde el 3 de enero los demócratas controlarán ambas cámaras, y buena parte de la fuerza estadounidense sigue en Oriente Medio.

En mi opinión, la palanca más poderosa de Washington no parece ser un portaaviones, sino las cisternas que descargan en Mariel. Cada litro debilita el control estatal y fabrica una economía que necesita a Estados Unidos. Pero cambiar una economía no es cambiar un régimen, y Cuba está llena de profetas de caídas que nunca llegaron.

El grifo puede ser el método para transformar la isla sin invadirla, o el oxígeno que el castrismo necesita para aguantar hasta que cambie el viento en Washington.

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