SANTO DOMINGO.- El director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Raúl Ovalle, consideró acertado el llamado del empresario Pepín Corripio al Gobierno y al sector empresarial para que actúen con prudencia y cautela frente a los subsidios a los combustibles, en medio de la crisis energética global.

Ovalle sostuvo que las medidas para enfrentar la coyuntura internacional no deben evaluarse únicamente desde una perspectiva técnico-económica, sino también tomando en cuenta sus consecuencias políticas y sociales, debido a su impacto en el poder adquisitivo de las familias y la estabilidad del país.

SUBSIDIOS DEBEN FOCALIZARSE

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, que se transmite los domingos por Telesistema, canal 11, y TV Quisqueya para Estados Unidos, el economista afirmó que la estabilidad macroeconómica, política y social ha sido determinante para los avances de la República Dominicana.

Como ejemplo de los riesgos de adoptar medidas sin considerar sus efectos sociales, mencionó el caso de Chile, donde, según explicó, el traslado de los aumentos de los combustibles a los precios locales provocó desestabilización social.

Ovalle afirmó que la política de subsidios del Gobierno puede mejorarse mediante ajustes que reduzcan el déficit fiscal, sin comprometer la seguridad económica de los hogares más vulnerables.

En ese sentido, puso como ejemplo la eliminación progresiva del subsidio a la gasolina premium y cuestionó que el Estado destine recursos a mantener artificialmente bajos los precios de combustibles que no utilizan principalmente los sectores de menores ingresos.

TRANSFERENCIAS DIRECTAS A LOS SECTORES VULNERABLES

El economista planteó que las autoridades deben identificar a los ciudadanos de bajos ingresos y establecer mecanismos de transferencias directas que les permitan compensar los aumentos.

Entre las alternativas, propuso utilizar tarjetas similares a las del programa Supérate para entregar bonos específicos que puedan emplearse en las estaciones de expendio de combustibles.

También consideró necesario eliminar los subsidios generalizados a otros tipos de gasolina y permitir que los sectores de mayores ingresos y parte de la clase media asuman una proporción del incremento de los precios internacionales del petróleo.

Ovalle insistió en que las decisiones deben preservar la estabilidad social y proteger a las familias que más necesitan el apoyo estatal, al tiempo que se evita destinar recursos públicos a gastos improductivos sin criterios claros sobre quiénes deben recibir los beneficios.

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