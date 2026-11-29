SANTO DOMINGO.- El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió a una delegación de la firma estadounidense Oppenheimer Investment Management y otros inversionistas internacionales interesados en conocer el desempeño de la economía dominicana y sus perspectivas.

Durante el encuentro, Fernando Losada, director gerente y jefe de Investigación de Mercados Emergentes de Oppenheimer, consideró que el país está en camino de alcanzar el grado de inversión, debido a sus indicadores de estabilidad, seguridad jurídica y al atractivo que representa la inversión extranjera directa (IED).

Losada destacó que la República Dominicana ofrece condiciones favorables para los inversionistas, entre ellas la continuidad institucional y la estabilidad política, factores que reducen la percepción de riesgo en los mercados internacionales.

ECONOMÍA GENERARÍA US$50,700 MILLONES EN DIVISAS

Valdez Albizu presentó un panorama de los principales indicadores macroeconómicos y afirmó que el país cuenta con fundamentos sólidos, un sistema financiero robusto y capacidad para enfrentar los choques externos.

El gobernador estimó que la economía dominicana generaría unos US$50,700 millones en divisas al cierre de 2026, procedentes de remesas por aproximadamente US$12,600 millones, exportaciones superiores a US$17,200 millones, ingresos turísticos cercanos a US$12,200 millones y flujos de inversión extranjera directa de unos US$5,300 millones.

En cuanto al crecimiento económico, informó que el producto interno bruto (PIB) registró una expansión interanual de 5.4 % en octubre y acumuló un crecimiento de 4.7 % durante los primeros diez meses del año. Para el cierre de 2026, proyectó un avance de alrededor de 4.5 %.

ESTABILIDAD CAMBIARIA Y RESERVAS INTERNACIONALES

El funcionario también resaltó la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una apreciación acumulada del peso dominicano cercana al 4 % al cierre de octubre.

Asimismo, indicó que las reservas internacionales alcanzaron aproximadamente US$15,200 millones al cierre de septiembre, equivalentes al 10.5 % del PIB y a unos cinco meses de importaciones, niveles superiores a las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

DELEGACIÓN DE FIRMAS INTERNACIONALES

La visita incluyó representantes de Morgan Stanley-Eaton Vance, Franklin Templeton y Squarepoint Ops Investors, quienes sostuvieron reuniones con el equipo técnico del Banco Central para recibir información sobre la evolución de la economía y sus perspectivas.

Valdez Albizu estuvo acompañado por la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres, y funcionarios de las áreas monetaria, cambiaria, financiera y de estudios económicos de la institución.

Por parte de los inversionistas participaron Elizabeth Champion, de Morgan Stanley-Eaton Vance; Sterling Horne, de Franklin Templeton; Nathan Fabius, de Squarepoint Ops Investors, y Catalina Busch, de Oppenheimer.

La reunión permitió presentar ante representantes del mercado financiero internacional los indicadores económicos dominicanos y las perspectivas de crecimiento, inversión y estabilidad del país.

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