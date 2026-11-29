MADRID.- Los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno de España hicieron este domingo un llamado a la ciudadanía para que acuda a las urnas y participe masivamente en las elecciones generales del 29 de noviembre, una jornada que calificaron de histórica y decisiva para el futuro político del país.

Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP); Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y Santiago Abascal, de Vox, ejercieron su derecho al voto en distintos colegios electorales de Madrid. Por su parte, Ada Colau, candidata del Frente Amplio, votó en Barcelona.

Los dirigentes coincidieron en pedir a los españoles que voten sin miedo y expresen libremente su voluntad, mientras las encuestas apuntan a una competencia entre los bloques de derecha e izquierda, sin una mayoría absoluta claramente definida.

FEIJÓO PIDE VOTAR CON MEMORIA Y CONVICCIÓN

El candidato del PP votó alrededor de las 10:30 de la mañana en el colegio Ramiro de Maeztu, en el distrito madrileño de Chamartín, acompañado de su esposa, Eva Cárdenas.

Feijóo exhortó a los ciudadanos a votar «sin miedo», con memoria y convicción, y afirmó que los españoles tienen en sus manos la oportunidad de decidir el futuro, el destino y la orientación del país.

También expresó su confianza en el sistema electoral español y consideró que los comicios podrían marcar un antes y un después en la política nacional.

SÁNCHEZ DESTACA EL PODER DEL VOTO

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, fue el primero de los principales aspirantes en votar. Acudió alrededor de las 9:15 al colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en el distrito de Moncloa-Aravaca.

Tras depositar su voto, pidió una participación histórica y afirmó que «el mayor de los poderes es el voto».

Sánchez manifestó que tenía buenas sensaciones sobre la jornada y sostuvo que una elevada concurrencia a las urnas permitirá reflejar mejor la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento.

Asimismo, rechazó las dudas planteadas por representantes del PP y Vox sobre el voto por correo y el voto exterior, y consideró que la mejor manera de despejar esas controversias es acudir masivamente a votar.

ABASCAL LLAMA A UNA PARTICIPACIÓN MASIVA

El candidato de Vox, Santiago Abascal, votó alrededor de las 11:30 en el colegio Pinar del Rey, en Madrid, desde donde pidió a los españoles participar sin miedo, sin pesimismo y en libertad.

Abascal instó especialmente a los abstencionistas y a quienes desconfían de los partidos políticos a acudir a los centros de votación para expresar su voluntad.

También manifestó su deseo de que la jornada transcurra de manera libre y pacífica, sin incidentes, y sostuvo que una participación masiva contribuiría a impedir cualquier intento de alterar el proceso electoral.

Los colegios electorales cerrarán a las 20:00, hora local, momento a partir del cual comenzará el recuento de los votos. Las proyecciones anticipan una disputa entre los bloques políticos de izquierda y derecha y la posibilidad de que el próximo Gobierno vuelva a depender de una coalición.

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