PANAMÁ.– Haití atraviesa una de las peores crisis alimentarias de su historia reciente, con niveles récord de hambre y una proyección de más de seis millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda entre marzo y junio de 2027, advirtió el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

La directora del organismo para América Latina y el Caribe, Lena Savelli, explicó que la violencia de las bandas armadas, la inflación y los efectos del fenómeno climático de El Niño agravan las condiciones de vida de la población haitiana.

MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN EN RIESGO

Según el informe Puntos Críticos del Hambre, elaborado por el PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), unos 6,4 millones de haitianos, más de la mitad de la población, enfrentan inseguridad alimentaria aguda.

La cifra representa un aumento de casi medio millón de personas respecto al estudio anterior, presentado a mediados de 2026.

Haití figura entre los 16 puntos críticos de hambre identificados a nivel mundial y está clasificado como una zona de «muy alta preocupación». El panorama podría empeorar por la reducción de las lluvias y las altas temperaturas previstas entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, condiciones que amenazan los cultivos y la disponibilidad de alimentos.

ASISTENCIA A DESPLAZADOS Y ESCOLARES

El PMA mantiene programas de emergencia para atender a una población desplazada que supera los 1,5 millones de personas, especialmente vulnerable por la pérdida de sus medios de subsistencia.

Además, proporciona alimentación escolar a más de 600.000 niños y niñas diariamente y desarrolla iniciativas de nutrición y resiliencia que este año han beneficiado a más de 2,5 millones de personas.

Savelli destacó que el organismo compra alimentos a pequeños productores haitianos y ha trabajado con más de 30.000 agricultores para respaldar la economía de las comunidades.

VIOLENCIA AGRAVA LA CRISIS

La situación humanitaria está estrechamente vinculada a la prolongada inestabilidad política y al avance de las organizaciones criminales, cuyo poder aumentó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021.

Datos de Naciones Unidas indican que, durante los primeros nueve meses de 2026, al menos 4.595 personas murieron y otras 2.050 resultaron heridas por la violencia.

Asimismo, Médicos Sin Fronteras reportó que atendió a 5.635 víctimas de violencia sexual en sus centros de Puerto Príncipe entre enero y octubre de este año.

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