SANTO DOMINGO OESTE.– El presidente Luis Abinader inició este domingo la distribución del Bono Navideño 2026, que beneficiará a 2,753,781 dominicanos con un aporte económico destinado a contribuir con los gastos de alimentación de los hogares más vulnerables durante las festividades de fin de año.

El acto principal se celebró en el Polideportivo Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, con actividades simultáneas en otros seis puntos del país, encabezadas por la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Arbaje y funcionarios del Gobierno.

TRANSFERENCIAS Y TARJETAS

De acuerdo con las autoridades, 1,433,781 beneficiarios recibirán el aporte mediante transferencias directas a sus cuentas, mientras que otros 1,320,000 hogares serán favorecidos con tarjetas destinadas a la compra de alimentos.

Abinader informó que las primeras transferencias se realizarían inmediatamente después del acto y destacó que esta ayuda se entrega cada año para respaldar a las familias de menores ingresos.

La distribución marca el inicio formal de «La Brisita Navideña», iniciativa gubernamental orientada a facilitar que los hogares dominicanos celebren las fiestas con mayor tranquilidad.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Las actividades también se desarrollaron en Santiago, el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Los Alcarrizos, con la participación de representantes de Supérate y otras instituciones.

La selección de los beneficiarios se realizó mediante la focalización del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), utilizando criterios socioeconómicos para priorizar a las familias que requieren mayor protección.

REQUISITOS PARA RECIBIR LA AYUDA

Para acceder al bono, las personas deben ser dominicanas, mayores de edad, tener cédula de identidad y electoral y percibir ingresos mensuales inferiores a RD$38,158.

El Gobierno indicó que los recursos también contribuirán a dinamizar el comercio local, mediante su circulación en cerca de 10,000 establecimientos de la Red de Abastecimiento Social.

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