SANTO DOMINGO.– República Dominicana registra 699 casos confirmados de dengue en lo que va de 2026, con una incidencia de 7.32 por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de América, informó este sábado el Ministerio de Salud Pública.

La cifra refleja una reducción en comparación con años anteriores, atribuida por las autoridades a las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control de la enfermedad.

El organismo destacó que el país presenta una incidencia inferior a la reportada en Brasil (687.43), Bolivia (480.19), Perú (288.20), Panamá (273.19), Ecuador (262.54), Colombia (197.22), Costa Rica (145.13) y México (60.76), según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) correspondientes a la semana epidemiológica 44.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó que el monitoreo permitió detectar aumentos localizados de casos en La Altagracia y La Romana, donde se activaron intervenciones específicas para contener la transmisión.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que puede provocar fiebre alta, dolores musculares y otros síntomas. En sus formas graves puede ocasionar complicaciones potencialmente mortales.

En agosto de 2025, el Gobierno relanzó la campaña «Ganémosle al dengue» para mantener bajo control la enfermedad, luego de que en 2023 el país superara los 28,000 casos confirmados y registrara más de 60 muertes.

La OPS ha llamado a fortalecer la vigilancia epidemiológica, la prevención y la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios ante el aumento de contagios en varios países del continente.

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