KINGSTON, Jamaica.– Las autoridades jamaicanas mantienen bajo vigilancia sus costas y principales corredores internos ante la preocupación por la posible llegada de integrantes de organizaciones criminales haitianas que buscan escapar de la ofensiva contra las pandillas en Haití.

La alerta se intensificó después de que circularan reportes sobre la supuesta presencia en Jamaica de Jimmy Chérizier, conocido como «Barbecue», uno de los principales líderes pandilleros haitianos.

La Policía de Jamaica (JCF, por sus siglas en inglés) confirmó que realizó operativos coordinados para localizar a Chérizier, luego de recibir informaciones que lo situaban en Old Harbour, localidad de la parroquia de St. Catherine. Sin embargo, las búsquedas no permitieron encontrarlo y las autoridades señalaron que no han podido verificar su presencia en el territorio jamaicano.

ALERTA POR POSIBLES VÍNCULOS CON BANDAS LOCALES

La preocupación de las autoridades no se limita al caso de «Barbecue». El ministro de Seguridad Nacional de Jamaica, Horace Chang, advirtió que más de una docena de presuntos delincuentes haitianos estarían intentando establecer contactos con personas en Jamaica.

Chang hizo las declaraciones el viernes 27 de noviembre, durante la reapertura de una estación policial en Newmarket, en la parroquia de St. Elizabeth.

El funcionario reconoció que, pese al fortalecimiento de la vigilancia marítima y de los mecanismos de inteligencia, resulta difícil controlar completamente las extensas costas de la isla.

«Hemos podido identificar a quienes llegan e interceptar a muchos, pero no vamos a poder interceptarlos a todos», expresó el ministro, según declaraciones recogidas por medios jamaicanos.

El funcionario también manifestó preocupación por la posibilidad de que elementos criminales haitianos establezcan relaciones con organizaciones delictivas jamaicanas y contribuyan a extender redes criminales transnacionales.

148 HAITIANOS INTERCEPTADOS DURANTE 2026

La Policía informó que, desde el inicio de 2026, las operaciones conjuntas de seguridad han permitido interceptar a 148 ciudadanos haitianos en 22 incidentes registrados en distintas localidades del país.

Entre los casos recientes figura la detención de 23 haitianos cerca de la carretera Ken Jones, en St. Thomas, el 9 de octubre. También fueron interceptados otros 11 en Alligator Pond, Manchester, el 18 de noviembre. De este último grupo, seis personas permanecían sin localizar, según el reporte policial.

Los operativos se han extendido por parroquias como Trelawny, Portland, St. Mary, St. Ann, Manchester, St. Thomas, St. Catherine, Kingston y St. Andrew, además de St. Elizabeth y St. James.

La JCF explicó que históricamente los movimientos migratorios irregulares entre Jamaica y Haití han coincidido con actividades relacionadas con el tráfico de armas y drogas. No obstante, precisó que buena parte de las llegadas recientes responde a la crisis política, la violencia y la inestabilidad que afectan a Haití.

TEMOR A LA EXPANSIÓN DE LAS REDES CRIMINALES

La Policía jamaicana considera que el incremento de las operaciones internacionales contra las bandas en Haití podría provocar desplazamientos de integrantes de esas organizaciones hacia otros países del Caribe.

Por esa razón, las autoridades han reforzado la coordinación entre la Policía, las Fuerzas de Defensa de Jamaica y organismos de inteligencia nacionales e internacionales. El propósito es impedir que las rutas migratorias irregulares sean utilizadas por personas vinculadas al crimen organizado para ingresar al país o establecer alianzas con pandillas locales.

La institución policial pidió a la población mantener la calma y evitar la difusión de informaciones no verificadas que puedan generar pánico, afectar las actividades comerciales o provocar hostilidad contra los inmigrantes haitianos. También solicitó reportar movimientos sospechosos en las costas, embarcaciones desconocidas o llegadas irregulares.

LA COMUNIDAD HAITIANA PIDE EVITAR LA DISCRIMINACIÓN

En medio de la preocupación pública, la Comunidad Haitiana de Jamaica hizo un llamado a actuar con prudencia y vigilancia, pero sin discriminación ni señalamientos colectivos contra los ciudadanos haitianos.

La organización condenó la violencia de las pandillas, el crimen organizado y la trata de personas, al tiempo que recordó que muchos haitianos que llegan a Jamaica huyen precisamente de la inseguridad y la violencia en su país.

También respaldó la responsabilidad de las autoridades jamaicanas de proteger la seguridad nacional, pero pidió que las actuaciones policiales respeten la dignidad humana y el debido proceso.

¿DÓNDE ESTÁ «BARBECUE»?

Hasta este domingo 29 de noviembre, no existe confirmación oficial de que Jimmy Chérizier haya llegado a Jamaica. La Policía informó que las búsquedas realizadas tras los reportes sobre su supuesta presencia en Old Harbour no dieron resultados.

Por tanto, aunque Jamaica ha elevado sus medidas de seguridad ante el riesgo de desplazamiento de integrantes de las pandillas haitianas, no se puede afirmar que «Barbecue» se encuentre en ese país.

Chérizier es señalado como uno de los principales dirigentes de la coalición criminal Viv Ansanm, que opera en Haití y ha sido vinculada con numerosos episodios de violencia y control territorial.

Su eventual presencia fuera de Haití representaría un asunto de interés para los organismos de seguridad de la región, pero, por ahora, las autoridades jamaicanas no han presentado pruebas que confirmen su entrada en la isla.

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