SANTIAGO.– El Centro Cultural Banreservas celebró su primer aniversario en Santiago con una actividad encabezada por el presidente ejecutivo de la entidad bancaria, Leonardo Aguilera, quien reafirmó el compromiso de la institución con la promoción del arte y la cultura dominicana.

Aguilera destacó que la recuperación del antiguo Hotel Mercedes permitió rescatar un inmueble emblemático y devolverle a la ciudad un espacio dedicado a la memoria histórica, el conocimiento y la creatividad.

“Invertir en la cultura es también invertir en el desarrollo de nuestro país y en el futuro de nuestra gente”, expresó.

Durante sus primeros 12 meses, el centro ha desarrollado exposiciones, obras teatrales, conciertos, encuentros literarios, proyecciones cinematográficas y actividades dedicadas al jazz, el merengue típico y la artesanía.

También ha reconocido las trayectorias de destacadas figuras del ámbito cultural y deportivo, entre ellas Domingo Batista, Danilo de los Santos y Winston “Chilote” Llenas.

El ejecutivo anunció que Banreservas continuará fortaleciendo la programación artística y educativa del espacio, como parte de su respaldo a las iniciativas culturales y sociales.

“Este Centro Cultural, más que pertenecer al Banco de Reservas, pertenece a Santiago, al Cibao y a todos los dominicanos”, afirmó.

La celebración reunió a representantes de los sectores artístico, cultural, empresarial y de la comunicación. La jornada concluyó con una presentación del músico típico El Prodigio, quien animó a los asistentes con su acordeón y un repertorio de sus principales éxitos.

La actividad sirvió para destacar el papel del centro como espacio de difusión cultural y preservación de las tradiciones dominicanas.

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