SANTO DOMINGO.- La resonancia magnética de mama es una de las herramientas más sensibles para detectar y evaluar el cáncer mamario, especialmente en mujeres con alto riesgo, aunque no sustituye a la mamografía ni está indicada para todas las pacientes.

La doctora Melisa Ravelo, radióloga de Médico Express, explicó que este estudio permite identificar lesiones que pueden pasar desapercibidas en otros métodos, determinar la extensión de un cáncer diagnosticado y evaluar la respuesta a la quimioterapia antes de una cirugía.

Entre sus principales indicaciones figuran las mujeres con mutaciones BRCA1 y BRCA2 o con un riesgo estimado de desarrollar cáncer de mama igual o superior al 20% durante su vida.

La especialista destacó su utilidad en pacientes con tejido mamario denso, donde la superposición glandular puede dificultar la detección de tumores mediante mamografía.

Como evidencia, citó el estudio DENSE, publicado en The New England Journal of Medicine, que encontró una reducción de los cánceres de intervalo de 5.0 a 2.5 por cada 1,000 mujeres al incorporar la resonancia como evaluación complementaria en pacientes con mamas extremadamente densas.

Ravelo señaló que el examen suele programarse entre los días 7 y 14 del ciclo menstrual y requiere informar previamente sobre antecedentes de reacciones al contraste, enfermedad renal, claustrofobia y dispositivos implantados.

Advirtió que su alta sensibilidad también puede identificar lesiones benignas que requieran estudios adicionales o biopsias.

Según GLOBOCAN 2022, República Dominicana registró una estimación de 3,244 nuevos casos de cáncer de mama, equivalentes al 34.4% de los diagnósticos nuevos de cáncer en mujeres.

La radióloga recomendó conocer los antecedentes personales y familiares, evaluar el riesgo individual y consultar con el médico sobre la estrategia de detección más adecuada.