República Dominicana mantiene invicto en Copa Panamericana

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LEÓN, México.- La selección femenina de voleibol de República Dominicana mantuvo su paso invicto en la XXIII Copa Panamericana, tras vencer este sábado por 3-0 a Venezuela, con parciales de 25-18, 25-20 y 25-9, en el Domo de la Feria de León, Guanajuato.

Las Reinas del Caribe sumaron su segunda victoria consecutiva y colocaron su récord en 2-0, mientras Venezuela sufrió su segunda derrota seguida en el torneo.

El conjunto dominicano mostró superioridad durante todo el encuentro, especialmente en el tercer parcial, cuando aprovechó los problemas ofensivos y defensivos de las venezolanas para imponerse ampliamente por 25-9.

DOMINIO EN ATAQUE Y BLOQUEO

Alondra Tapia encabezó la ofensiva dominicana con 12 puntos, seguida por Flormarie Heredia Colón y Florangel Terrero, con 10 cada una. Geraldine González aportó siete tantos, mientras Massiel Matos se destacó con su potente servicio, que complicó la recepción del conjunto venezolano.

La acomodadora Camila de la Rosa también tuvo una destacada actuación en la conducción del equipo.

La combinación por el centro entre Geraldine González y Florangel Terrero resultó especialmente efectiva ante la defensa venezolana.

República Dominicana dominó las principales estadísticas del partido, con ventaja de 33-20 en ataques, 13-5 en bloqueos y 6-3 en puntos de servicio.

Por Venezuela, Daniela Azócar fue la principal anotadora con siete puntos, mientras Jehannis Andrade y Amanda Pacheco aportaron cuatro tantos cada una.

VENEZUELA OPUSO RESISTENCIA

Durante los dos primeros parciales, Venezuela presentó mayor resistencia y logró mantener el partido relativamente equilibrado, apoyada en el trabajo ofensivo de Andrade y Pacheco.

Sin embargo, las dominicanas respondieron en los momentos decisivos y terminaron llevándose ambos sets por 25-18 y 25-20.

En el tercer parcial, Venezuela confrontó serias dificultades tanto en ataque como en defensa, situación que fue aprovechada por República Dominicana para tomar rápidamente el control y cerrar el encuentro con un contundente 25-9.

AHORA FRENTE A CANADÁ

Las Reinas del Caribe volverán a la cancha este domingo para enfrentar a Canadá, en un partido programado para las 8:00 de la noche, hora dominicana.

República Dominicana buscará mantener su invicto y sumar su tercera victoria consecutiva en la competición continental.

of-am