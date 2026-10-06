Disney Cruise Line llega por primera vez a RD con 2 cruceros

La Autoridad Portuaria Dominicana informó este lunes que el Disney Destiny arribará el 8 de octubre con una proyección de 2,787 pasajeros.

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SANTO DOMINGO.- La empresa Disney Cruise Line llegará por primera vez a República Dominicana este mes con dos cruceros que atracarán en la terminal Taíno Bay, Puerto Plata, como parte de las 43 escalas programadas para octubre, que movilizarían unos 173,983 pasajeros.

La Autoridad Portuaria Dominicana informó que el Disney Destiny arribará el 8 de octubre con una proyección de 2,787 pasajeros, mientras que el Disney Dream llegará el 22 de octubre con otros 2,778 viajeros. En conjunto, ambos buques transportarían 5,565 pasajeros.

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Alejandro Campos, afirmó que la incorporación de Disney Cruise Line representa un nuevo hito para el turismo de cruceros y fortalece la presencia de República Dominicana en las rutas del Caribe.

43 ESCALAS MOVILIZARÁN CERCA DE 174,000 PASAJEROS

El calendario de octubre contempla 43 escalas en las terminales Taíno Bay, Amber Cove y Cabo Rojo. Puerto Plata concentrará 38 arribos y unos 154,005 pasajeros, equivalentes al 88.5 % del total proyectado.

Taíno Bay recibirá 20 escalas con 77,171 pasajeros, mientras Amber Cove tiene previstas 18 con 76,834. Cabo Rojo, Pedernales, recibirá cinco cruceros con 19,978 pasajeros.

La programación incluye embarcaciones de Carnival, Norwegian, Royal Caribbean, Princess, MSC, Celebrity, Disney, Virgin Voyages y Holland America.

IMPACTO ECONÓMICO EN LAS COMUNIDADES

La actividad representa oportunidades para empresas y trabajadores vinculados al transporte, excursiones, comercio y gastronomía.

El Banco Central reportó que en 2024 los cruceristas gastaron en promedio US$101.8 durante su estadía. Aplicado de manera referencial a los 173,983 pasajeros previstos para octubre, el movimiento económico podría rondar los US$17.7 millones, aunque esta cifra no constituye una proyección oficial.

La Autoridad Portuaria proyecta que República Dominicana cierre 2026 con cerca de 2.9 millones de pasajeros de cruceros.

an/am