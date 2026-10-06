OPS incorpora RD a iniciativa para reducir muerte materna

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Santo Domingo, 6 oct (Prensa Latina) República Dominicana participará durante dos años en una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destinada a reducir las muertes maternas y prevenir los embarazos en adolescentes, informaron hoy fuentes oficiales.

El programa también se desarrollará en Guatemala y priorizará zonas con alta incidencia de gestaciones en edades tempranas y poblaciones con dificultades para acceder a servicios de salud.

La iniciativa también apoyará en República Dominicana el fortalecimiento de la planificación familiar después del parto y otros eventos obstétricos, así como la atención prenatal y la capacitación del personal sanitario para responder a las necesidades específicas de adolescentes y jóvenes.

El acuerdo fue suscrito en el marco del 63.Âº Consejo Directivo de la OPS, con la presencia del ministro dominicano de Salud, Víctor Atallah.

El plan contempla además la preparación de los equipos de salud para prevenir, diagnosticar y tratar infecciones que pueden transmitirse de madre a hijo, entre ellas el VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.

En República Dominicana ocurren aproximadamente 12 mil nacimientos de madres adolescentes cada año, según estimaciones nacionales citadas por la OPS.

La OPS explicó que República Dominicana y Guatemala fueron seleccionados en coordinación con sus autoridades debido a los desafíos que enfrentan para reducir la mortalidad materna y los embarazos en adolescentes.

La iniciativa beneficiará directamente a entre 10 mil y 15 mil muchachos durante su implementación en ambos territorios.

ga/mpv