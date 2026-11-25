SANTO DOMINGO.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) realizará trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras en líneas y subestaciones eléctricas de 69 kV, del martes 24 al viernes 27 de noviembre, que podrían provocar interrupciones temporales del servicio en comunidades y empresas de las provincias Valverde, Peravia, La Vega y Hato Mayor.

La empresa explicó que las intervenciones forman parte de su programa de mantenimiento de infraestructura, orientado a prevenir averías, fortalecer la seguridad operativa y garantizar la confiabilidad del sistema de transmisión eléctrica nacional.

TRABAJOS EN VALVERDE Y PERAVIA

Este martes 24, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, serán reemplazadas estructuras deterioradas en la línea de transmisión 69 kV Navarrete-Cruce de Esperanza.

Los trabajos podrían afectar a Pueblo de Esperanza, Buenos Aires, Los Huérfanos, Barrio Duarte, Villa Muñoz, El Puente y El Rincón, en Valverde. También podrían experimentar interrupciones las empresas Zona Franca La Esperanza, Portela, Pastas Linda, Arroz Bisonó y Cruce Esperanza.

Para el miércoles 25 está previsto, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, el mantenimiento preventivo del campo de línea de la subestación 69 kV Pizarrete-Cruce de Ocoa. Las interrupciones podrían afectar a Pizarrete, Baní y Matanzas, en Peravia, así como a la empresa La Famosa.

INTERVENCIONES EN LA VEGA Y HATO MAYOR

El jueves 26, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, las brigadas trabajarán en el reemplazo de estructuras deterioradas en la línea 69 kV Diésel La Vega-La Vega.

Las zonas que podrían resultar afectadas incluyen la avenida Pedro A. Rivera, desde El Manguito hasta la Zona Franca; carretera Las Lagunas, Villa Francisca I y II, Los Multis (San Miguel), Nápoles, Estancia y calle Zafarraya. Entre los clientes que podrían experimentar interrupciones figuran Induveca y la Zona Franca de La Vega.

Mientras que el viernes 27, en horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, la ETED intervendrá la línea 69 kV Hato Mayor II-Sabana de la Mar para sustituir estructuras deterioradas.

Los trabajos podrían ocasionar interrupciones en Sabana de la Mar, Pueblo Viejo, La Ceja, Arroyo Piedra, Loma Clara, Barrio Lindo, La Yagua y Buenos Aires, en la provincia Hato Mayor.

La ETED pidió comprensión a los ciudadanos y clientes que pudieran resultar afectados y reiteró que estas labores buscan mantener las instalaciones en condiciones óptimas, reducir los riesgos de fallas y fortalecer la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

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