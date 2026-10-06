Claro Dominicana incorpora en la Nube Amazon Web Services

José Azor Rodríguez, Sr. Partner Manager AWS; y Marcelo García, director de Gestión y Desarrollo de Soluciones en la Nube de Claro Dominicana.

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SANTO DOMINGO.- Claro Dominicana incorporó Amazon Web Services (AWS) a su portafolio de soluciones de Infraestructura en la Nube, con el objetivo de ampliar las herramientas que ofrece a las empresas para impulsar sus procesos de transformación digital mediante tecnologías de clase mundial.

La empresa de telecomunicaciones explicó que la alianza permitirá a organizaciones de todos los tamaños acceder a soluciones Cloud orientadas a fortalecer la innovación, la agilidad y el crecimiento de sus operaciones, con el acompañamiento de un aliado tecnológico local.

“Con esta alianza, Claro Dominicana continúa consolidando su ecosistema de soluciones Cloud”, afirmó Marcelo García, director de Gestión y Desarrollo de Soluciones en la Nube y Servicios Administrados de Claro Dominicana.

SERVICIOS ESCALABLES Y SEGUROS

AWS cuenta con servicios de almacenamiento, bases de datos, redes, seguridad, inteligencia artificial y análisis de datos, entre otros, que permiten a las empresas disponer de infraestructura tecnológica sin necesidad de mantener servidores físicos propios.

La incorporación de esta plataforma permitirá escalar recursos de acuerdo con la demanda, implementar aplicaciones y servicios con mayor rapidez y fortalecer la protección de la información, además de optimizar costos mediante un modelo de pago por consumo.

ACOMPAÑAMIENTO DURANTE TODO EL PROCESO

Claro Dominicana indicó que acompaña a sus clientes desde la identificación de necesidades y el diseño de soluciones hasta la implementación, administración y optimización de sus entornos tecnológicos.

La empresa destacó que este soporte facilita la migración de cargas de trabajo, la modernización de aplicaciones y el aprovechamiento de las inversiones en tecnología.

AMPLIACIÓN DEL ECOSISTEMA CLOUD

AWS se suma a las soluciones que Claro Dominicana ya ofrece mediante Claro Cloud Empresarial y Microsoft Azure, ampliando las alternativas disponibles para el sector empresarial.

La compañía señaló que la incorporación de AWS fortalece su estrategia como habilitador de servicios digitales, al integrar conectividad, infraestructura, nube y servicios administrados para contribuir a la transformación digital y al crecimiento sostenible de las empresas en República Dominicana.

an/am