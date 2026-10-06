Cinco senadores se suman al proyecto presidencial de David

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SANTO DOMINGO.– El proyecto presidencial de David Collado sumó el respaldo de cinco senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en un nuevo movimiento de apoyo a sus aspiraciones para las elecciones de 2028.

Los legisladores manifestaron públicamente su adhesión durante un encuentro político en el que participaron dirigentes y funcionarios de la organización oficialista.

Con estas incorporaciones, la estructura que promueve al ministro de Turismo amplía su presencia dentro del Senado y fortalece su organización de cara al proceso interno del PRM.

El respaldo se produce mientras distintos dirigentes del partido comienzan a definir sus posiciones frente a la carrera por la candidatura presidencial para 2028.

El grupo que acompaña a Collado sostiene que el funcionario ha logrado construir una estructura política con presencia en diferentes niveles de representación nacional.

Durante la actividad también participaron figuras de la dirección del PRM, funcionarios del Gobierno y legisladores vinculados al proyecto.

Los promotores de la iniciativa destacaron el crecimiento de la organización y afirmaron que continuarán desarrollando encuentros con dirigentes y autoridades electas en distintas zonas del país.

Collado, quien permanece al frente del Ministerio de Turismo, figura entre los dirigentes del PRM que han comenzado a recibir manifestaciones públicas de apoyo con miras a la próxima contienda interna.

La incorporación de los cinco senadores se suma a otros respaldos que ha recibido el proyecto y forma parte del proceso de organización política que se desarrolla dentro del oficialismo con miras a 2028.

dh/am