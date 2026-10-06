RD y otros países AL se suman a declaración de EU contra Irán

WASHINGTON.- República Dominicana y otros nueve países de Latinoamérica suscribieron una declaración del Gobierno de Estados Unidos contra Irán, en la que condenan las «acciones terroristas y otras operaciones de influencia perniciosa» en el continente americano.
Junto a EE.UU. se unieron a la declaración conjunta los gobiernos de República Dominicana, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
«Estos esfuerzos hostiles incluyen una serie de complots letales patrocinados por Irán y sus aliados», subraya el texto, publicado por el Departamento de Estado.
«La República Islámica de Irán y sus ‘proxies’ deben cesar estas acciones de inmediato», exige.
De esta forma, las 10 naciones firmantes abogan por «adoptar medidas adicionales» contra la presunta amenaza iraní.
«Nos mantenemos unidos en nuestra determinación de proteger a nuestros países y a nuestros pueblos contra tales amenazas», recalcan.
POSTURA IRANÍ
Teherán ha rechazado en múltiples ocasiones las incriminaciones de Washington, que acusa a la República Islámica de patrocinar el terrorismo. De hecho, hace poco reaccionó a la ruptura de relaciones diplomáticas ordenada por Colombia, calificando sus motivos de «infundados».
La Cancillería iraní aseguró que «ninguna de las acusaciones» planteadas por Bogotá resulta «justificada o lógica» y sugiere que actuó bajo influencia de EE.UU. e Israel.
jt-sp
ustedes todos son lo terrorista sigan haciendo el juego a este loco por el estan las cosas tan dificil
Felicito grandemente a estos paises por dar in paso al frente, en contra de los asesinos terroristas de IRAN.
A ver si lo capto ¿Asesinar mas de 80 mil inocentes en gaza incluyendo casi 40 mil niños no es un acto TERRORISTA por parte de israel? ¿Atacar a iran, asesinando a sus lideres sin previo juicio, solo porque trump decide que PUEDE HACERLO no es terrorismo de estado?
¿Se dan cuenta como estan poniendo en riesgo la seguridad de RD? !No lo creo!
¿RD esta intentando volverse un OBJETIVO IRANI? !Pareciera!
Y la pregunta del millón,y cuando EEUU mató decenas de niños en el colegio,eso es terrorismo o una oración a Dios.
Lo peor del mundo es una gran cantidad de presidentes en el mundo sin braguetas.
Arrodíllese, sigan así, poniéndose en 4. Pero después no se quejen.