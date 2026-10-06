RD y otros países AL se suman a declaración de EU contra Irán

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WASHINGTON.- República Dominicana y otros nueve países de Latinoamérica suscribieron una declaración del Gobierno de Estados Unidos contra Irán, en la que condenan las «acciones terroristas y otras operaciones de influencia perniciosa» en el continente americano.

Junto a EE.UU. se unieron a la declaración conjunta los gobiernos de República Dominicana, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

«Estos esfuerzos hostiles incluyen una serie de complots letales patrocinados por Irán y sus aliados», subraya el texto, publicado por el Departamento de Estado.

«La República Islámica de Irán y sus ‘proxies’ deben cesar estas acciones de inmediato», exige.

De esta forma, las 10 naciones firmantes abogan por «adoptar medidas adicionales» contra la presunta amenaza iraní.

«Nos mantenemos unidos en nuestra determinación de proteger a nuestros países y a nuestros pueblos contra tales amenazas», recalcan.

POSTURA IRANÍ

Teherán ha rechazado en múltiples ocasiones las incriminaciones de Washington, que acusa a la República Islámica de patrocinar el terrorismo. De hecho, hace poco reaccionó a la ruptura de relaciones diplomáticas ordenada por Colombia, calificando sus motivos de «infundados».

La Cancillería iraní aseguró que «ninguna de las acusaciones» planteadas por Bogotá resulta «justificada o lógica» y sugiere que actuó bajo influencia de EE.UU. e Israel.

jt-sp