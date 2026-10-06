Dólar sube 40 cts. y era vendido a $61.09; el euro bajó a $70.22

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 40 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$61.09.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$60.35

Venta: RD$61.09

EL EURO

El euro bajó un centavo. Era vendido a RD$70.22 y comprado a RD$66.68.

PETROLEO

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cotiza alrededor de los 88,35 a 89,92 dólares el barril este martes, mostrando una ligera corrección a la baja tras el anuncio del G7 de liberar reservas estratégicas.