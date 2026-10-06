Apoya Aduanas confirme origen de vehículos bajo el DR-CAFTA

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SANTO DOMINGO.- La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE) respaldó las recientes medidas de la Dirección General de Aduanas (DGA) para garantizar que la preferencia arancelaria del DR-CAFTA se otorgue únicamente a los vehículos que cumplan con las reglas de origen establecidas en el tratado.

La organización consideró que la aplicación de controles adecuados contribuye a preservar la competencia leal en el mercado automotriz, proteger la recaudación fiscal y garantizar que los beneficios arancelarios contemplados en el acuerdo comercial sean otorgados conforme a sus disposiciones.

VERIFICACIÓN DEL ORIGEN

De acuerdo con el DR-CAFTA, un vehículo es considerado originario cuando alcanza un contenido regional mínimo de 35 %. La DGA ha advertido que el número de chasis (VIN) por sí solo no constituye prueba suficiente para demostrar el cumplimiento de este requisito.

En el caso de los vehículos usados, adquiridos generalmente en subastas o a terceros, los importadores no siempre disponen de la información del fabricante necesaria para acreditar su origen. A esto se suman unidades con historial de daños o reconstrucción, factores que también pueden incidir en su correcta valoración y en la seguridad vial.

CONTROLES DOCUMENTALES

ACOFAVE planteó que la DGA, en ejercicio de las facultades de verificación que le confiere el tratado, fortalezca la revisión documental de los vehículos usados que soliciten la preferencia arancelaria.

La entidad propuso utilizar constancias de los fabricantes, intercambio de información con la autoridad aduanera de Estados Unidos y reportes sobre el historial de títulos en el país de origen.

“Proponemos que todos los importadores, de vehículos nuevos y usados, cumplan con el mismo estándar de prueba de origen. Una verificación rigurosa protege la recaudación fiscal, promueve la competencia leal en el sector automotriz y ofrece mayor seguridad al consumidor”, expresó Yris Nelsi González, directora ejecutiva de ACOFAVE.

ACOFAVE señaló que estos controles deben aplicarse con criterios técnicos y de manera documentada, sin convertirse en una barrera para el comercio legítimo.

La asociación reiteró su disposición de colaborar con la DGA y las demás autoridades competentes en la implementación de estas medidas.

an/am