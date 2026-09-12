República Dominicana intensifica controles migratorios

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Santo Domingo, 12 sep.- República Dominicana reforzó hoy sus controles migratorios y de seguridad ante informaciones sobre la posible presencia en el país de una nacional haitiana vinculada a un caso criminal en ese vecino país.

La Dirección General de Migración (DGM) informó que verifica la denuncia en coordinación con los organismos de seguridad del Estado, aunque hasta el momento sus unidades no han reportado la ubicación de la mujer en territorio dominicano.

En paralelo, la entidad intensificó los operativos contra extranjeros en situación migratoria irregular, con 666 detenidos en las últimas 24 horas en distintas provincias, principalmente fronterizas.

Los mayores registros correspondieron a Dajabón, con 297 arrestados; Independencia, 152; Pedernales, 129; y Elías Piña, 88.

La DGM notificó la deportación este jueves de 485 haitianos por el punto fronterizo de Elías Piña, mientras otros 534 fueron trasladados hacia esa provincia del oeste, para ser procesados con fines de devolución.

Los operativos se realizan con apoyo del Ejército, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, e incluyen controles documentales en espacios de alta movilidad.

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