SANTO DOMINGO.– La selección de República Dominicana consiguió su clasificación a la súper ronda del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12, tras derrotar 10 carreras por 2 a Curazao, para finalizar la fase de grupos con récord de dos victorias y una derrota.

El jardinero Isaac Brito encabezó la ofensiva dominicana al conectar dos cuadrangulares y remolcar cuatro carreras, mientras que Ethan Estévez tuvo una destacada actuación desde el montículo, con tres entradas de labor y una carrera permitida.

Estévez mostró gran control al colocar 27 de sus 39 lanzamientos en zona de strike, ponchó a dos bateadores, permitió tres imparables y no concedió boletos. Jefferson Manzueta lo relevó durante dos episodios sin permitir carreras y se acreditó la victoria.

PODER OFENSIVO DOMINICANO

Yimmy Marreno también sobresalió con el bate al conectar de 2-2, incluido un cuadrangular, anotar dos carreras e impulsar otras dos. Nolbis Marcos terminó de 2-1, con una carrera remolcada y una base por bolas.

La ofensiva quisqueyana tomó el control del encuentro desde el primer episodio, cuando fabricó seis carreras. Posteriormente agregó una en el segundo, otra en el tercero y dos más en el cuarto para completar el marcador.

Por Curazao, Dylan Den-Boef bateó de 3-2, incluyendo un jonrón, con dos carreras impulsadas, mientras que D’Lisson Fraay conectó dos imparables en tres turnos.

ASÍ QUEDÓ EL PANORAMA DE LA SÚPER RONDA

República Dominicana concluyó la primera fase con balance de 2-1, luego de comenzar con una contundente victoria 26-1 sobre Argentina y posteriormente caer 9-6 ante Venezuela.

En el grupo A avanzaron Estados Unidos, invicto con 3-0, y Cuba, con 2-1. En el grupo B clasificaron Venezuela, con tres triunfos, y República Dominicana, con dos victorias y una derrota.

En el grupo C, México terminó invicto con 3-0 y Panamá avanzó con 2-1, después de que los mexicanos vencieran 7-6 a los panameños en un emocionante partido por el primer lugar.

Con su clasificación, el conjunto dominicano mantiene sus aspiraciones de conquistar el campeonato continental de la categoría.

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