MICHES.– La República Dominicana tuvo una destacada actuación en el Oceanman World Final Championship 2026, celebrado en Playa Esmeralda, donde nadadores nacionales e internacionales compitieron en distintas modalidades de natación en aguas abiertas.

La delegación dominicana consiguió importantes posiciones en el podio de las pruebas Sprint Open, Half Oceanman Open, Oceanman Open y Oceankids Open, en sus respectivas categorías, en una jornada que reunió a atletas de diferentes generaciones y países.

DOMINICANOS DOMINAN VARIAS CATEGORÍAS

Entre los resultados más sobresalientes figuraron los de Maia Guerrero, Mirka Morales, Josué Romero y Augusto García Serra, quienes conquistaron el primer lugar en sus respectivas categorías de la prueba Sprint Open, de dos kilómetros.

En la modalidad Half Oceanman Open, de cinco kilómetros, Miguel Portes y Miguel José González ocuparon la primera posición, mientras que Lisi Kristina Hershberger se impuso en Oceanman Open, correspondiente a los 10 kilómetros.

En las competencias infantiles, Guillermo Medina obtuvo el primer lugar en Oceankids Open, mientras otros representantes dominicanos también alcanzaron posiciones destacadas.

JUAN RAMÓN MEJÍA, CAMPEÓN MUNDIAL

Uno de los resultados más importantes para el país fue la victoria de Juan Ramón Mejía Betances, quien se proclamó campeón mundial de los 10 kilómetros en la categoría de 60 a 69 años del Oceanman World Final Championship 2026.

Mejía Betances fue el único dominicano que alcanzó el podio de la Final Mundial en esa distancia, considerada la prueba principal del campeonato, llevando la bandera nacional a lo más alto de su categoría.

MICHES, SEDE DE UNA COMPETENCIA INTERNACIONAL

El Oceanman es un circuito internacional de natación en aguas abiertas que reúne a deportistas profesionales y aficionados, con aproximadamente 38 eventos anuales en unos 26 países.

Durante el fin de semana, la organización celebró conjuntamente la Final Mundial y las pruebas Open, con distancias que abarcaron desde las competencias infantiles hasta las modalidades de mayor resistencia.

Las pruebas Open también sirvieron como clasificatorias para la Final Mundial de 2027. Los 10 primeros lugares de cada categoría obtuvieron su clasificación directa para la próxima edición.

Los organizadores reconocieron el trabajo del equipo responsable del montaje y desarrollo de la competición, especialmente el de Rafael Miranda, representante de Oceanman en República Dominicana, por su labor de coordinación para que Miches acogiera esta importante cita internacional.

La celebración del campeonato también proyectó a Playa Esmeralda y al destino Miches como escenarios para eventos deportivos internacionales.

of-am