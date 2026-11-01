República Dominicana compite voleibol de playa Dakar 2026

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DIAMNIADIO, Senegal.- La dupla de voleibol de playa, conformada por Zoe Paniagua y Yarelín Reyes, será la encargada de abrir la participación de la República Dominicana en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Paniagua y Reyes también buscarán inscribirse en la historia del deporte dominicano, al convertirse en las primeras representantes del país en voleibol de playa femenino que compiten en unos Juegos Olímpicos de la Juventud.

“Estar aquí acá es especial para nosotras, estamos viviendo esta experiencia y daremos el resultado que se espera y además de disfrutarlo, porque es la primera vez que República Dominicana está en la Olimpiada Juvenil y pues tenemos que dar la talla con Dios por delante”, manifestó Reyes.

Tras enfrentar a Malasia, las dominicanas volverán a la arena el domingo para medirse a Senegal, a las 5:20 a. m., y Cabo Verde, a las 10:20 a. m., en busca de avanzar a la segunda ronda.

Las caribeñas, ambas de 17 años, vienen de ocupar el quinto lugar en el Tour Continental U23 de San Salvador. También finalizaron en esa posición en el clasificatorio para el torneo U18, celebrado en Santo Domingo en abril pasado.

En 2025, Paniagua Portorreal ocupó el octavo lugar en el clasificatorio de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA) para el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa U18.

La República Dominicana, que competirá en ocho disciplinas deportivas con 11 atletas, buscará prolongar su cosecha de medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud, luego de sumar siete preseas en las tres primeras ediciones.

Además del voleibol de playa, el país tendrá representación en judo, vela, esgrima, boxeo, lucha de playa, atletismo y natación.

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