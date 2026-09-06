República Dominicana cae ante Canadá Panam Voleibol Sub-23

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MANAGUA, Nicaragua.– La selección femenina de voleibol Sub-23 de República Dominicana cayó ante Canadá por 3-2, en un emocionante partido correspondiente a la Copa Panamericana de la categoría, que se disputa en el polideportivo Alexis Argüello de Managua.

Las dominicanas se impusieron en los dos primeros parciales 25-23 y 25-16, pero Canadá reaccionó y ganó los tres siguientes 25-15, 25-19 y 15-12 para completar la remontada y llevarse el triunfo.

Con este resultado, ambos conjuntos quedan con récord de 2-2, mientras que para República Dominicana representa su segunda derrota consecutiva, luego de caer el jueves 3-1 ante Estados Unidos.

Por Canadá, la ofensiva estuvo liderada por Claire Carter, Verónica Dickson y Lauryn Hovey, mientras que por el equipo dominicano sobresalieron Alondra Tapia y Katielle Alonzo.

Canadá reacciona tras el segundo set

En los dos primeros parciales, las quisqueyanas mostraron una efectiva combinación ofensiva entre Tapia y Alonzo, quienes castigaron con fuertes remates la defensa canadiense.

En el primer set, Canadá llegó a tomar ventaja, pero las dominicanas reaccionaron para darle vuelta al marcador y quedarse con el parcial 25-23. En el segundo, República Dominicana mantuvo el control y amplió su ventaja al imponerse 25-16.

La historia cambió en el tercer set. Canadá salió agresiva y rápidamente tomó ventaja de 13-7, impulsada por los ataques de Carter y Hovey. Las dominicanas reaccionaron y se acercaron 14-12, pero posteriormente disminuyeron su efectividad defensiva y ofensiva.

Las canadienses aprovecharon la situación y cerraron el parcial 25-15.

En el cuarto set, Canadá mantuvo el ritmo y volvió a imponerse 25-19 para igualar el partido a dos sets por bando.

El quinto y decisivo parcial fue igualmente cerrado. Las dominicanas lograron borrar varias ventajas de dos y tres puntos de sus rivales, pero no consiguieron completar la remontada. Canadá aprovechó los momentos decisivos para imponerse 15-12.

La defensa canadiense, acompañada de un ataque coordinado y bloqueos oportunos en los puntos de mayor presión, fue determinante para concretar la remontada.

of-am