República Dominicana acoge Panamericano Sub-18 béisbol

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Santo Domingo, 22 oct.- La República Dominicana acogerá hasta el 29 de octubre el Campeonato Panamericano Sub-18 de béisbol, torneo clasificatorio para la Copa Mundial de esa categoría de 2027, que reunirá a selecciones de América, trascendió hoy.

Organizado por la Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas) y la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), el certamen marcará la primera vez que el país organiza esta categoría del campeonato continental.

Entre los equipos anunciados figuran Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, México, Panamá, Cuba, Nicaragua, Canadá, Brasil, Curazao y República Dominicana, mientras que Colombia confirmó su ausencia por dificultades financieras que le impidieron costear el viaje.

La retirada deja a ese país sin opciones de disputar uno de los cuatro boletos previstos para la Copa Mundial Sub-18 de 2027, que tendrá como sede China, según la información difundida sobre el torneo.

El presidente de la FEDOM, Juan Núñez Nepomuceno, calificó de un honor para el país la organización de la competencia y destacó el interés de la entidad en fortalecer el desarrollo de las categorías menores.

El Panamericano será el tercer evento internacional consecutivo de béisbol organizado en el país por la FEDOM, después de las ediciones del campeonato continental Sub-15 celebradas en 2024 y 2025.

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