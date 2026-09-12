Reportan 1,439 interdicciones; 51 % en provincias fronterizas

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,439 personas fueron interdictadas durante los operativos de control migratorio realizados el jueves 10 de septiembre en distintos puntos de República Dominicana, de las cuales el 51.1 % correspondió a las cinco provincias fronterizas.

De acuerdo con el reporte, Dajabón encabezó las interdicciones con 291 personas, mientras que el conjunto de las provincias fronterizas registró 736 casos. En Santo Domingo fueron reportadas 180 interdicciones y en Santiago, 140.

Del total de personas interdictadas, 734 fueron detenidas directamente por agentes de la DGM, mientras que otras 705 fueron entregadas a la institución por miembros de la Policía Nacional, el Ejército de República Dominicana y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

1,375 DEPORTACIONES POR LA FRONTERA

La DGM también informó que por los puntos de control migratorio de la frontera fueron deportadas 1,375 personas. De esa cantidad, 522 salieron por Dajabón, 683 por Elías Piña y 170 por Jimaní.

Además de Santo Domingo y Santiago, las provincias con mayor número de interdicciones fueron Valverde, con 70 personas, y Monseñor Nouel, con 64.

Los operativos abarcaron diversos sectores y municipios, entre ellos Los Alcarrizos, Herrera, El Almirante e Invivienda, en Santo Domingo; distintos sectores del municipio cabecera de Santiago, así como Moca y zonas aledañas.

Las labores también se extendieron a Salcedo, Tenares, Villa Tapia, Higüey, Bávaro, Verón y Otra Banda, entre otras localidades.

OPERATIVOS EN LA ZONA FRONTERIZA

En la zona fronteriza, los agentes realizaron intervenciones en Loma de Cabrera, Capotillo, Santiago de la Cruz, Comendador, Boca de Cachón, Tierra Nueva, Jimaní y Pedernales.

La DGM indicó que estas acciones forman parte del despliegue operativo que mantiene en diferentes puntos del territorio nacional con el propósito de fortalecer el control migratorio y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en materia migratoria.

of-am