Repatrian a 30 dominicanos detenidos al oeste Puerto Rico

El indocumentado adicional aún no ha sido repatriado por las autoridades, según dijo la agencia estadounidense en un comunicado difundido hoy.

La tripulación del guardacostas Heriberto Hernández fue quien llevó a cabo el traslado del grupo al buque Capella (GC-108) de la Armada Dominicana, frente a las costas de Samaná, tras la interceptación de un viaje migratorio por parte de la embarcación Joseph Doyle en el Paso de la Mona.

El operativo se llevó a cabo en la madrugada del pasado lunes, cuando una tripulación de una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó una la embarcación tipo yola de 25 pies (8 metros) de eslora, con un número indeterminado de personas a bordo.

COORDINACION CON LA ARMADA DOMINICANA

Ante ellos, los guardacostas de San Juan despacharon la nave Joseph Doyle para interceptar la embarcación sospechosa.

Una vez en el lugar, los guardacostas observaron la embarcación sospechosa, sumamente sobrecargada, con la línea de flotación muy baja y en peligro de zozobrar.

Por su seguridad, los guardacostas embarcaron a 31 personas de la embarcación improvisada.

Todos los extranjeros afirmaron ser ciudadanos dominicanos.

Tras la interceptación, el personal de la Guardia Costera coordinó con sus socios interinstitucionales y la Armada de la República Dominicana para completar la repatriación.

Esta interdicción forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, en inglés), establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159, ‘Protección del pueblo estadounidense frente a una invasión’.