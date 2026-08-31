Rep. Dominicana mantiene en 5.25% tasa política monetaria

La tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a un día) permaneció en el 5.75 %, mientras que la de depósitos remunerados (Overnight) continuó en el 4.50 %.

En un comunicado, el Banco Central señaló que sus modelos de pronóstico prevén que la inflación continúe convergiendo hacia el rango meta de 4 % ± 1 % y retorne a ese intervalo durante el cuarto trimestre del año, mientras las expectativas de inflación permanecen ancladas en torno a la meta.

La inflación interanual se redujo del 5.67 % en junio al 5.47 % en julio, mientras que la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles de la canasta, se situó en el 4,96 %, dentro del rango objetivo, agregó el banco emisor.