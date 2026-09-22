Migración detiene a 1,482 extranjeros indocumentados

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,482 extranjeros en condición migratoria irregular fueron detenidos durante la jornada del lunes 21 de septiembre, de los cuales 789, equivalentes al 53.23 %, fueron localizados en Dajabón, Santo Domingo, Santiago, Valverde y cinco demarcaciones de la región Este.

La institución también informó que 484 personas fueron deportadas a Haití a través de los pasos fronterizos formales de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

DAJABÓN ENCABEZA LAS DETENCIONES

Dajabón registró la mayor cantidad de detenciones, con 210 personas, seguida de Santo Domingo, con 163; Santiago, con 145, y Valverde, con 125.

En las provincias del Este fueron detenidos 146 extranjeros: 70 en La Altagracia, 38 en San Pedro de Macorís, 14 en La Romana, 14 en Hato Mayor y 10 en El Seibo.

En el resto del territorio, la DGM reportó 188 detenciones en Elías Piña, 137 en Independencia, 81 en Pedernales, 46 en Barahona, 44 en La Vega, 36 en Puerto Plata y 36 en San Juan.

También fueron registrados 35 casos en Hermanas Mirabal, 26 en María Trinidad Sánchez, 17 en Samaná, 16 en Bahoruco, 13 en San Cristóbal, 10 en Peravia, siete en Azua y siete en Santiago Rodríguez.

PARTICIPACIÓN DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el informe de la DGM, sus propios agentes realizaron 749 detenciones.

El Ejército de República Dominicana entregó 357 personas aprehendidas en siete provincias, mientras que la Policía Nacional reportó 203 detenidos en 10 provincias.

Asimismo, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) entregó 173 personas detenidas en cuatro provincias fronterizas.

484 DEPORTADOS A HAITÍ

La DGM indicó que las 484 personas deportadas fueron entregadas a las autoridades haitianas mediante los cuatro pasos fronterizos formales.

Por Dajabón fueron deportadas 190 personas; por Elías Piña, 44; por Jimaní, 168, y por Pedernales, 82.

La jornada forma parte de los operativos de control migratorio que desarrolla la DGM en distintos puntos del territorio nacional para detectar a extranjeros en situación migratoria irregular.

of-am