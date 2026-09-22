Abinader participa con Trump en encuentro Escudo Américas

El presidette dominicano Luis Abinader participa en el encuentro con el mandatario EEUU Donald Trump.

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NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader participó este martes en un encuentro de la iniciativa Escudo de las Américas, encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a otros mandatarios y representantes de países del hemisferio.

La reunión se desarrolló en el marco de la agenda internacional que cumple el mandatario dominicano en Nueva York con motivo del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Antes del inicio formal del encuentro, Abinader compartió en un ambiente distendido con varios mandatarios de la región, entre ellos José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de Ecuador; Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia, y Keiko Fujimori, de Perú.

Los gobernantes conversaron de manera informal, intercambiaron saludos y se tomaron fotografías antes de comenzar la reunión.

COOPERACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

La iniciativa Escudo de las Américas reúne a países de la región con el propósito de fortalecer la coordinación y cooperación para enfrentar el narcotráfico, los carteles y otras expresiones del crimen organizado transnacional que afectan la seguridad del hemisferio.

Los países participantes son Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Abinader participó en el encuentro acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó.

La presencia dominicana da continuidad a la participación del país en este mecanismo regional. En marzo pasado, el jefe de Estado participó en la cumbre de Escudo de las Américas celebrada en Miami, donde, junto a otros mandatarios, tomó parte en la firma de una proclamación relacionada con la creación de una coalición regional contra los carteles del narcotráfico.

AGENDA DE ABINADER EN NUEVA YORK

El encuentro forma parte de la agenda internacional que desarrolla Abinader en Nueva York, que incluye reuniones bilaterales y encuentros de alto nivel sobre cooperación, comercio, inversión, desarrollo y otros asuntos de interés para República Dominicana.

Este miércoles 23 de septiembre, después del mediodía, el mandatario dominicano pronunciará su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los principales compromisos de su agenda durante la semana de alto nivel.

En horas de la noche, Abinader recibirá la Gold Insigne de Americas Society, máxima distinción que otorga esa organización a jefes de Estado democráticamente elegidos. Con este reconocimiento, se convertiría en el primer presidente dominicano en recibir dicha distinción.

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