FP propone plan ante sequía y reducción de agua disponible

Dirigentes de la FP en rueda de prensa este martes 22 de septiembre 2026

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SANTO DOMINGO.– El Partido Fuerza del Pueblo (FP) propuso al Gobierno implementar un plan integral para enfrentar el actual período de sequía y la reducción de agua disponiblea en los acueductos, la agricultura, la ganadería, los sistemas de riego, los embalses y las actividades cotidianas de miles de familias en República Dominicana.

Dijo que todavía es posible mitigar los efectos de la sequía mediante acciones preventivas, planificación y una adecuada asignación de recursos.

La propuesta fue presentada durante una rueda de prensa por Hamlet Otáñez, titular de la Secretaría de Agua Potable y SaneamientoÇ, y Arturo Socías, titular de la Secretaría de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la FP, quienes plantearon medidas orientadas a proteger las fuentes de agua, mejorar la gestión de las cuencas y garantizar el abastecimiento de la población.

Afirmó que la situación no tomó por sorpresa a las autoridades, debido a que desde 2025 organismos internacionales habían recomendado a los países prepararse ante escenarios de estrés hídrico mediante planificación, protección de las fuentes, reducción de pérdidas y creación de reservas financieras.

Recordó que el presidente Luis Abinader participó el 21 de agosto de 2025, en Santo Domingo, en un diálogo organizado por la FAO y el SICA sobre seguridad alimentaria, agua y resiliencia frente a la sequía.

“El Gobierno conocía el riesgo”, afirmó Otáñez, quien cuestionó que, pese a esas advertencias, el Presupuesto General del Estado de 2026 no contemplara una partida preventiva específica para enfrentar los efectos de El Niño o una eventual sequía.

Ante este escenario, la FP demandó la presentación de un Plan Nacional , con medidas concretas, responsables definidos, metas, cronograma y recursos claramente identificados. Asimismo, establecer una reserva financiera específica que permita disponer oportunamente de recursos para la construcción y rehabilitación de pozos, instalación de bombas y tuberías, reparación de averías, habilitación de tanques y distribución de agua en situaciones de emergencia.

Por su parte, Arturo Socías advirtió que los efectos de la sequía se agravan cuando las cuencas productoras de agua experimentan un deterioro prolongado, acompañado de pérdida de cobertura vegetal, aumento de incendios y erosión de los suelos, extracción de materiales de los ríos, ocupación de zonas ribereñas y vertidos contaminantes.

Explicó que estas condiciones reducen la capacidad de las mismas para captar, infiltrar y regular el agua durante los períodos de escasez.

Socías planteó activar un plan nacional de sequía organizado por cuencas; proteger y restaurar las zonas productoras de agua; combatir la extracción ilegal de materiales y los vertidos contaminantes; coordinar con las juntas de regantes el uso del recurso y los calendarios de siembra; reparar canales, compuertas y reservorios, y publicar semanalmente información sobre la cantidad y calidad del agua disponible.

Cuestionan condiciones de infraestructuras hídricas

El dirigente también se refirió a infraestructuras estratégicas como el proyecto multipropósito de Monte Grande, inaugurado en enero de 2024, pero el cual todavía requiere componentes fundamentales para alcanzar el aprovechamiento integral del agua almacenada, particularmente en materia de conducción y riego.

En cuanto a la presa de Hatillo, sostuvo que las informaciones relacionadas con cambios de coloración, presencia de algas y posibles problemas de calidad del agua requieren vigilancia permanente y una comunicación pública transparente por parte de las autoridades.

Riesgos para el suministro de agua potable

En materia de agua potable, Otáñez sostuvo que también ha faltado anticipación y afirmó que no existe evidencia pública de que las advertencias meteorológicas hayan sido convertidas oportunamente en un plan preventivo, presupuestado y verificable para el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y las demás entidades prestadoras.

La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento propuso, entre otras medidas, activar planes de contingencia en todas las entidades prestadoras; monitorear semanalmente las fuentes, la producción, la demanda y el riesgo de déficit; ejecutar un programa extraordinario para reducir fugas y pérdidas; rehabilitar pozos y fuentes alternativas; acelerar las interconexiones entre sistemas; aumentar el almacenamiento estratégico y preparar mecanismos de distribución de emergencia.