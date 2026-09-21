Confía EE.UU. comprenderá la posición de RD sobre su arroz

NUEVA YORK, 21 septiembre.- El presidente Luis Abinader declaró este lunes que el Gobierno de la República Dominicana mantendrá las gestiones con Estados Unidos para proteger la producción nacional de arroz frente a los compromisos de apertura comercial establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

El mandatario se refirió al tema durante un breve intercambio con periodistas dominicanos a su salida del hotel donde se hospeda la delegación oficial que vino a Nueva York para participar en actividades relacionadas con el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y cumplir otros compromisos oficiales.

Explicó que la situación del arroz forma parte de las conversaciones que su administración mantiene desde hace varios años con Estados Unidos y aseguró que las gestiones continuarán enfocadas en preservar la producción local.

“Nosotros estamos trabajando para proteger la producción nacional, especialmente la parte del arroz. Ese ha sido un tema que tenemos ya más de cuatro años trabajando en ese sentido y lo seguiremos haciendo”, expresó el jefe de Estado.

Dijo confíar en que las autoridades estadounidenses comprenderán la posición dominicana frente a este producto. “Estamos seguros de que Estados Unidos va a entender que debemos proteger nuestra producción como ellos protegen la de ellos”, agregó.

La declaración de Abinader da continuidad a la posición que el Gobierno ha mantenido sobre el arroz en el marco del DR-CAFTA. El pasado 4 de septiembre, durante el XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario, el Mandatario informó que su administración sostenía negociaciones con Estados Unidos para proteger la producción nacional del cereal.