UNICARIBE entra a shortlist QS Reimagine Education Awards

UNICARIBE fue seleccionada en la categoría en la categoría Acceso, Diversidad e Inclusión.

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SANTO DOMINGO.- La Universidad del Caribe (UNICARIBE) fue seleccionada entre los proyectos preseleccionados de los QS Reimagine Education Awards 2026, en la categoría Access, Diversity & Inclusion (Acceso, Diversidad e Inclusión), con su modelo de educación superior inclusiva HE 4 ALL – Higher Education Designed for Everyone.

La propuesta forma parte del ecosistema de educación superior inclusiva desarrollado por UNICARIBE a partir de su Modelo Educativo (MEDUC), orientado a reducir las barreras que dificultan el acceso, la permanencia y el éxito de los estudiantes universitarios.

MODELO CENTRADO EN LA INCLUSIÓN

HE 4 ALL integra flexibilidad de horarios, tecnología, accesibilidad y acompañamiento académico. El modelo está dirigido especialmente a estudiantes adultos, personas que trabajan, estudiantes con discapacidad, personas con responsabilidades familiares y quienes enfrentan barreras económicas o geográficas.

Entre sus características figuran asignaturas organizadas en módulos mensuales y la posibilidad de seleccionar el día, horario y modalidad de las clases. La universidad ofrece docencia de lunes a domingo y combina espacios presenciales y virtuales con ambientes digitales accesibles.

ACCESO Y ACOMPAÑAMIENTO

La propuesta también contempla becas del 100 % para estudiantes con discapacidad, contenidos digitales accesibles mediante Blackboard Ally, tutorías personalizadas y mecanismos de acompañamiento a la trayectoria estudiantil.

La edición 2026 de los QS Reimagine Education Awards recibió 2,226 postulaciones internacionales. Según los organizadores, HE 4 ALL se ubicó entre el 25 % superior de los proyectos presentados, tras superar la primera etapa de evaluación.

FASE FINAL EN LONDRES

Los QS Reimagine Education Awards reconocen iniciativas vinculadas con innovación educativa, tecnología, inclusión y nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.

La fase final de los premios y su conferencia se celebrará del 6 al 8 de diciembre en Londres, Reino Unido, donde se reunirán instituciones y especialistas de distintas partes del mundo.

Para UNICARIBE, la selección representa un reconocimiento a una labor que desarrolla desde hace más de 30 años para ampliar el acceso a una educación superior flexible, accesible e inclusiva.

an/am