Presidente plantea estrategia regional inteligencia artificial

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NUEVA YORK.– El presidente dominicano Luis Abinader planteó este lunes la necesidad de que los países de América Latina avancen hacia una estrategia regional de inteligencia artificial (IA), ante el impacto que tendrá esta tecnología en las actividades económicas y el desarrollo de la región.

El mandatario se refirió al tema a su salida del Diálogo sobre Inteligencia Artificial, celebrado en Nueva York como parte de su agenda durante la semana de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Abinader calificó de positiva la reunión y explicó que uno de los principales asuntos abordados fue la conveniencia de establecer una estrategia común entre los países latinoamericanos para afrontar los cambios derivados del avance de la inteligencia artificial.

IMPACTO ECONÓMICO

“Debemos tener esa estrategia porque la inteligencia artificial está cambiando toda la tecnología y realmente es una tecnología que va a cambiar todas las actividades económicas”, expresó el jefe de Estado.

El mandatario señaló que la discusión también incluyó aspectos relacionados con la regulación de la IA, un tema que consideró necesario incorporar dentro de una estrategia más amplia sobre el desarrollo, adopción y utilización de esta tecnología.

La posición planteada por Abinader se produce en un contexto de creciente debate internacional sobre las oportunidades y desafíos que representa la inteligencia artificial para los gobiernos, las empresas y las sociedades.

AGENDA INTERNACIONAL

El encuentro sobre inteligencia artificial formó parte de la agenda internacional que desarrolla Abinader en Nueva York, donde también tiene previsto participar en reuniones y actividades relacionadas con cooperación, comercio e inversión.

La discusión regional sobre IA incluye asuntos como innovación tecnológica, formación de capital humano, regulación, productividad y mecanismos de cooperación entre los países.

República Dominicana desarrolla, además, iniciativas nacionales en esta área. Entre ellas figura RD Inteligente, programa presentado recientemente por el Gobierno con el objetivo de capacitar gratuitamente a un millón de dominicanos en inteligencia artificial.

La iniciativa busca ampliar las capacidades de la población para enfrentar los cambios que plantea la incorporación de esta tecnología en distintos sectores de la economía y la vida cotidiana.

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