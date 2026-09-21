Abinader ve pobreza es mayor peligro para el medioambiente

El presidente Luis Abinader en el panel “From the Ground Up: Building Critical Mineral Supply Chains in the Americas”, celebrado en el marco de la Cumbre Anual de Concordia 2026, en Nueva York.

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NUEVA YORK.– El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la pobreza constituye una de las principales amenazas para el medioambiente y planteó que las comunidades donde se desarrollen proyectos mineros deben recibir beneficios económicos directos de la explotación de sus recursos.

“El mayor peligro para el medioambiente es la pobreza”, expresó el mandatario durante su participación en el panel “From the Ground Up: Building Critical Mineral Supply Chains in the Americas”, celebrado en el marco de la Cumbre Anual de Concordia 2026, en Nueva York.

Abinader compartió el escenario con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y el colombiano José Manuel Restrepo, en una discusión sobre las oportunidades y desafíos de América Latina ante la creciente demanda internacional de minerales críticos.

MINERÍA Y DESARROLLO

El presidente dominicano citó el caso de Haití para sustentar su planteamiento y señaló que, pese a no contar con una actividad minera significativa, ese país enfrenta una fuerte degradación forestal y ambiental.

Abinader sostuvo que el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales no necesariamente tienen que ser objetivos contradictorios y consideró que la creación de oportunidades económicas puede contribuir a disminuir las presiones que genera la pobreza sobre el medioambiente.

También destacó la necesidad de que la explotación minera se traduzca en mejores condiciones de vida para las comunidades donde se encuentran los yacimientos.

Explicó que parte de los impuestos generados por la actividad minera llegan al Gobierno central, mientras las poblaciones donde se desarrolla la explotación no siempre perciben beneficios económicos en proporción a los recursos extraídos.

“Las comunidades locales tienen que sentir que porque tienen minerales críticos o tienen otra minería están en una mejor situación que aquellas que no los tienen”, afirmó.

BENEFICIOS PARA LAS COMUNIDADES

A juicio del mandatario, garantizar mejoras concretas para las comunidades cercanas a los proyectos permitiría que sus habitantes se conviertan en protagonistas y promotores de una minería responsable.

La sesión de Concordia estuvo centrada en el potencial de América Latina y el Caribe para el suministro de minerales críticos y en las posibilidades de fortalecer las cadenas regionales y globales de abastecimiento.

El planteamiento de Abinader ocurre mientras República Dominicana evalúa el potencial de sus recursos minerales, incluidas las tierras raras, cuyo eventual aprovechamiento ha sido vinculado por el Gobierno con criterios de responsabilidad ambiental y generación de beneficios económicos para el país.

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