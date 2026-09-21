Abinader destaca la estabilidad política y crecimiento de la RD

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NUEVA YORK.– El presidente Luis Abinader afirmó este lunes ante empresarios iberoamericanos que República Dominicana mantiene estabilidad política y social, registra un crecimiento económico cercano al 5 % y ha logrado reducir el nivel de pobreza.

Abinader hizo la afirmación durante un encuentro empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde expuso sobre las oportunidades de inversión y desarrollo del país.

ESTABILIDAD Y CONTINUIDAD

El mandatario sostuvo que la estabilidad política y social de República Dominicana permite mantener políticas públicas independientemente de los cambios de Gobierno.

Abinader también defendió que la Constitución establezca un límite de ocho años para el ejercicio presidencial y consideró que ese período es suficiente para impulsar transformaciones en el país.

Según explicó, la economía dominicana crecerá cerca de un 5 % durante 2026, mientras el indicador de pobreza se sitúa en torno al 14,5 %, casi tres puntos porcentuales menos que un año atrás.

INVERSIÓN PRIVADA

Al referirse al sector empresarial, Abinader destacó la importancia de respetar la economía de libre mercado y reducir las trabas burocráticas para facilitar la llegada de capitales.

El presidente afirmó que su Gobierno apuesta por una mayor colaboración entre los sectores público y privado y aseguró que durante 2026 se está duplicando la inversión de iniciativa privada.

COMERCIO Y SEGURIDAD

Sobre las relaciones comerciales, Abinader señaló que la política exterior y la comercial están estrechamente vinculadas. Reconoció que las nuevas tarifas estadounidenses representan un desafío, aunque expresó confianza en que la situación será solucionada.

También destacó la cooperación de República Dominicana con Estados Unidos en materia de seguridad y definió el crimen organizado como un problema transnacional que requiere coordinación entre países.

En ese contexto, mencionó la iniciativa Escudo de las Américas como un mecanismo para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y mejorar la seguridad regional.

DELEGACIÓN EMPRESARIAL

El encuentro contó con la participación de la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, y su secretaria general, Ana Pastor Julián, además de más de 40 presidentes y CEOs de empresas e instituciones iberoamericanas.

Entre los asistentes estuvieron Andrés Allamand, secretario general Iberoamericano; Arancha González Laya, decana de la Paris School of International Affairs de Sciences Po; Isabel Noboa, presidenta ejecutiva de Nobis Holding de Inversiones; Fernando Carrillo, vicepresidente primero del Consejo de Administración de PRISA, y Arturo de las Heras, presidente del Grupo Educativo CEF.-UDIMA.

También participaron representantes del BID y CAF, junto a ejecutivos de empresas como Airbus LATAM, Grupo Bimbo, Xcalibur, Coloncorp y Pérez-Llorca.

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