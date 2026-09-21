Asociación gasolineras ratifica desconectará Verifón el viernes

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) ratificó que este viernes 26 de septiembre, a partir de las 6:00 de la mañana, desconectará el servicio de Verifón en las 780 estaciones que agrupa, al considerar agotados los plazos para una solución a su reclamo.

El presidente de la entidad, Juan Elías Pérez, afirmó que han participado en diversas reuniones convocadas en las últimas semanas, pero sin resultados concretos.

«Hemos asistido a reuniones improductivas cada vez que se nos ha invitado, sin resultados concretos en favor de nuestro reclamo. Es simple: estos comerciantes no podrán quedarse con el 27 por ciento de las utilidades brutas por el uso de los servicios electrónicos de pago», declaró.

Sostuvo que República Dominicana es uno de los países de la región donde los detallistas asumen mayores costos por uso de tarjetas y terminales. «Somos dentro de 34 países la nación que más caro pagamos por el uso de tarjetas y Verifón. Simplemente no lo vamos a aceptar», enfatizó.

Informó que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) convocó a una última reunión para este martes, a la que asistirá una comisión de Anadegas, pero advirtió que no suspenderá la decisión del viernes si no hay acuerdo.

«Si esta reunión resulta ser más de lo mismo, no suspenderemos nuestro llamado», dijo.

Reconoció los esfuerzos de mediación de Pro Consumidor y del MICM, pero sostuvo que la solución requiere una decisión al más alto nivel. «El presidente Luis Abinader sabe dónde se debe resolver esto, tal como se le ha planteado», afirmó.

Pérez indicó que las organizaciones regionales permanecen activadas y coordinadas, con San Francisco de Macorís como centro de movilización en el Cibao.

«En Anadegas hemos trabajado duramente durante 67 años, siendo ejemplo de reglas claras y muy limpias», expresó.

La entidad reiteró que su reclamo busca revisar los costos asociados a los pagos electrónicos y que, de no alcanzarse un acuerdo antes del viernes, mantendrá la desconexión del servicio.