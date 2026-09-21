Primer ministro Haití expondrá prioridades país ante la ONU

Puerto Príncipe, 21 sep (Prensa Latina) El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, expondrá prioridades internas como la seguridad ante el 81 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU que comienza este martes, revela un comunicado divulgado hoy.
El gobernante pedirá también apoyo al foro internacional en Nueva York sobre el fortalecimiento institucional, la recuperación económica y la organización de próximas elecciones, cuya primera votación será el 13 de diciembre, añade la declaración.
La participación de Fils-Aimé en el foro mundial incluye intercambios sobre cooperación, desarrollo, y asuntos migratorios, con líderes y funcionarios internacionales, precisa el comunicado.
El programa del Primer Ministro comprende, además, entrevistas con el Secretario General de la ONU, António Guterres; el líder del Consejo Europeo, António Costa; y la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Pope.
La agenda de reuniones de Fils-Aimé en Nueva York prevé también conversaciones con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, y los mandatarios de Kenia, William Ruto, de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, y de Ruanda, Justin Nsengiyumva.
Los objetivos del líder haitiano abarcan varias actividades vinculadas de forma directa con la situación en su país, entre ellas un simposio de alto nivel sobre seguridad, elecciones y religión vinculado con la paz y la estabilidad, añade el comunicado. Fils-Aimé tendrá también reuniones con la comunidad haitiana y asistirá a la cumbre “De la crisis a la recuperación: Repensando la asistencia internacional para Haití”, organizada junto a entidades de Reino Unido y Canadá.
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