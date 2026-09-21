Primer ministro Haití expondrá prioridades país ante la ONU

El gobernante pedirá también apoyo al foro internacional en Nueva York sobre el fortalecimiento institucional, la recuperación económica y la organización de próximas elecciones, cuya primera votación será el 13 de diciembre, añade la declaración.

La participación de Fils-Aimé en el foro mundial incluye intercambios sobre cooperación, desarrollo, y asuntos migratorios, con líderes y funcionarios internacionales, precisa el comunicado.

El programa del Primer Ministro comprende, además, entrevistas con el Secretario General de la ONU, António Guterres; el líder del Consejo Europeo, António Costa; y la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Pope.

La agenda de reuniones de Fils-Aimé en Nueva York prevé también conversaciones con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, y los mandatarios de Kenia, William Ruto, de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, y de Ruanda, Justin Nsengiyumva.

Los objetivos del líder haitiano abarcan varias actividades vinculadas de forma directa con la situación en su país, entre ellas un simposio de alto nivel sobre seguridad, elecciones y religión vinculado con la paz y la estabilidad, añade el comunicado. Fils-Aimé tendrá también reuniones con la comunidad haitiana y asistirá a la cumbre “De la crisis a la recuperación: Repensando la asistencia internacional para Haití”, organizada junto a entidades de Reino Unido y Canadá.

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