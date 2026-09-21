EU: Donald Trump acude a la ONU con el foco puesto en Irán

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia este lunes una intensa semana de política exterior con su participación en la Asamblea General de la ONU, con la guerra en Irán como tema central de su agenda.

Trump viaja este lunes a Nueva York para pronunciar el martes su discurso ante la Asamblea. Según informó el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, el mandatario «abordará la importancia de asegurar que Irán jamás obtenga un arma nuclear, una demanda que no es solo de Estados Unidos sino de la ONU».

Posteriormente, se reunirá con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo para tratar la evolución del conflicto, iniciado en enero por Estados Unidos e Israel, y que está a punto de cumplir siete meses sin lograr el objetivo de derrocar al régimen iraní.

Pese al conflicto, Washington aprobó los visados para que la delegación iraní, encabezada por el presidente Masud Pezeshkian, participe en la Semana de Alto Nivel. En cambio, denegó nuevamente la entrada al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, quien intervendrá con un video pregrabado.

Agenda diplomática

La agenda de Trump en Nueva York incluye reuniones con el presidente francés, Emmanuel Macron, el lunes; y el martes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un encuentro inédito a menos de un año de la captura de Nicolás Maduro, el primer ministro británico, Andy Burnham, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

El año pasado, Trump criticó duramente a la ONU en ese mismo foro, acusándola de ineficaz para resolver conflictos, de fomentar la migración irregular y de «inventar la crisis climática».

Visita de Xi Jinping

Trump regresará el martes por la noche a Washington para recibir el miércoles al presidente chino, Xi Jinping, quien realizará una visita de Estado de tres días.

Será el segundo encuentro entre ambos este año, tras el de mayo en Pekín, y buscará encauzar la relación marcada por tensiones comerciales, el futuro de Taiwán y la competencia por la inteligencia artificial.

Xi, que no participará en la Asamblea de la ONU, será agasajado con una cena de Estado el jueves y el viernes visitará junto a Trump los Archivos Nacionales de Estados Unidos.