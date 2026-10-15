Las medidas económicas se utilizan como armas de guerra

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Por Alejandro Santos

Las relaciones económicas constituyen uno de los factores que más influyen en las interacciones entre los países y en su participación en el escenario mundial. De ahí que adquieran mayor relevancia para incidir en sus niveles de desarrollo y que, además, sean utilizadas como herramientas para presionar y doblegar posiciones en la geopolítica.

Desde tiempos ancestrales se han implementado diversas medidas que repercuten en la capacidad de los países para desarrollar sus actividades económicas y comerciales, procurando debilitar sus estructuras productivas y limitar sus posibilidades de crecimiento.

No es nada nuevo que las economías sean utilizadas como instrumentos de presión.

Lo que ha cambiado en la práctica son las formas de cómo se aplican y el alcance de las medidas.

Vamos a poner como primer ejemplo lo sucedido en el 1806,cuando Napoleón Bonaparte estableció un bloqueo comercial contra Gran Bretaña con el propósito de debilitar su economía y obligarla a modificar sus posiciones en el conflicto.

Otro caso emblemático ocurrió en el 1973, con los países árabes productores de petróleo que utilizaron las restricciones al suministro de ese recurso para presionar a Estados Unidos y otras naciones que estaban apoyando a Israel durante la guerra árabe-israelí.

También recordamos las sanciones económicas internacionales contra Sudáfrica durante el régimen del apartheid, que contribuyeron a aumentar las presiones para poner fin a aquel sistema de segregación racial.

Cuba

Otro caso que merece atención es el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra Cuba que adoptó el gobierno socialista, desde principios de la década de 1960, este bloqueo lleva más de seis décadas provocando grandes restricciones a las relaciones comerciales y financieras, sin embargo estas medidas no han podido lograr los resultados esperados.

El gobierno cubano ha soportado durante todos estos años, sin llevar a cabo los cambios políticos fundamentales que persiguen los Estados Unidos y otros países.Mientras tanto, sus consecuencias han repercutido sobre la economía cubana y las condiciones de vida de su población.

La situación con Irán que data de bastante tiempo. Ese país ha estado sometido a sucesivas sanciones económicas desde 1979, que se han intensificado por las controversias sobre su programa nuclear y sus actividades militares.

Las restricciones a las exportaciones petroleras, las operaciones financieras y el comercio internacional han afectado su economía, sin que esas presiones hayan conseguido resolver las confrontaciones políticas que mantiene con Estados Unidos y otras potencias.

Estos acontecimientos nos permiten observar cómo las medidas económicas han acompañado las disputas políticas y militares entre las naciones, aunque no siempre hayan logrado los resultados perseguidos.

En el mundo actual, donde las economías están cada vez más vinculadas entre sí, las posibilidades de utilizar el comercio, las finanzas y las tecnologías como instrumentos de presión adquieren otras dimensiones.

Las grandes potencias disponen de mecanismos para restringir el acceso a los mercados, bloquear operaciones financieras y limitar la adquisición de productos esenciales para el funcionamiento de determinadas industrias.

De tal manera que una decisión económica puede provocar consecuencias que van mucho más allá de las relaciones comerciales entre dos países.

En la actualidad transcurre la guerra entre Rusia y Ucrania que pone altamente en evidencia de cómo las medidas económicas se pueden utilizan para buscar debilitar la capacidad de un país en sostener una confrontación militar.

Desde la invasión Rusa a Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han impuesto sucesivos paquetes de sanciones económicas contra Rusia.

Las medidas incluyen restricciones financieras, inmovilización de reservas internacionales, limitaciones a las exportaciones energéticas y prohibiciones de suministrar determinados componentes tecnológicos.

Obviamente que el propósito de las medidas va dirigido en reducir los recursos económicos disponibles para limitar la capacidad del Gobierno Ruso en sostener sus operaciones militares que son sumamente costosas.

Sin embargo, después de más de cuatro años de guerra, Rusia ha logrado mantener funcionando su economía y continuar sus operaciones militares, aunque enfrentando dificultades financieras y limitaciones para acceder a determinadas tecnologías.

El gobierno de Putin ha logrado esquivar en parte los efectos de las sanciones económicas, luego de alcanzar acuerdos con China, la India y otros países para mantener una parte importante de su comercio, y lograr un flujo de recursos para sostener la guerra.

Los casos que hemos puesto como ejemplo en los párrafos anteriores, nos lleva a preguntarnos hasta dónde pueden llegar las sanciones económicas lograr modificar las decisiones políticas y militares de un país.

Porque una cosa es debilitar una economía y otra conseguir que sus gobernantes abandonen los objetivos que persiguen.

También debemos observar que las consecuencias de estas medidas no se quedan solamente en los países contra los cuales son dirigidas.

Las restricciones comerciales, particularmente cuando afectan el petróleo, el gas y otras materias primas, pueden alterar los precios internacionales y repercutir sobre economías que no participan directamente en los conflictos.

Los países pequeños, con mayor dependencia de las importaciones, terminan expuestos a decisiones que se toman en escenarios donde tienen muy poca capacidad de influencia.

De ahí que las confrontaciones económicas entre las grandes potencias puedan trasladar parte de sus consecuencias hacia poblaciones que nada tienen que ver con las disputas que las originaron.

La experiencia Rusa demuestra que las sanciones económicas pueden ocasionar dificultades importantes sin necesariamente conseguir que se detenga una guerra.

Incluso, las economías pueden continuar funcionando mientras sus gobiernos destinan cada vez mayores recursos al sostenimiento militar, sacrificando inversiones y necesidades de sus poblaciones.

En las relaciones internacionales, el poder económico se ha convertido en una herramienta que permite presionar a otros Estados sin necesidad de enfrentarlos directamente en los campos de enfrentamientos militares.

Y en medio de las disputas geopolíticas que caracterizan el escenario mundial, las medidas económicas continuarán formando parte de los instrumentos utilizados por las potencias para defender sus intereses.

Al final, las guerras no solamente se manifiestan con los enfrentamientos militares. También se desarrollan mediante decisiones económicas cuyas consecuencias pueden prolongarse mucho después de que terminen los conflictos.

jpm-am