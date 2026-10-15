SNS reporta la designación de 20,730 médicos en seis años

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SANTO DOMINGO.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que entre septiembre de 2020 y septiembre de 2026 fueron designados 20,730 médicos en la Red Pública de Salud, como parte de las acciones del Gobierno para fortalecer el personal sanitario, tras la culminación del paro nacional convocado por el Colegio Médico Dominicano (CMD).

Según el SNS, las designaciones corresponden a 8,075 médicos generales, 7,833 especialistas y 4,822 residentes. La institución aseguró que continuará incorporando personal a los establecimientos que lo requieran, con el propósito de reducir el déficit histórico de recursos humanos en el sector.

REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

Entre enero y septiembre de 2026, el organismo entregó 15 hospitales remozados y reportó una inversión de RD$744,164,516.98 en equipos médicos. También intervino más de 40 centros de atención primaria y comenzó la construcción de los hospitales Arístides Fiallo, en La Romana; Municipal de Pantoja, en Santo Domingo, y Pediátrico San Andrés, en Boca Chica.

Asimismo, dijo que iniciaron trabajos de remozamiento en ocho hospitales, incluidos el Salvador B. Gautier y el Regional Taiwán 19 de Marzo, en Azua.

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS

En salud mental, la Red Pública dispone de 53 Unidades de Intervención en Crisis y 450 camas especializadas, con la meta de alcanzar 500 antes de finalizar el año. También fueron habilitadas dos unidades de psicotrauma.

En atención a enfermedades crónicas, se entregaron cuatro unidades de pie diabético, con las que suman siete de las diez previstas para la Red Nacional de Pie Diabético. Además, el Hospital Toribio Bencosme, en Moca, puso en funcionamiento una unidad de oncología, la cuarta de ocho contempladas.

PREVENCIÓN Y GESTIÓN HOSPITALARIA

El programa Chequéate RD, impulsado por la primera dama Raquel Arbaje, ha permitido realizar pruebas de detección y evaluaciones a más de 144,000 personas para identificar oportunamente cáncer de mama, cervicouterino y de próstata.

En materia de emergencias, el SNS informó sobre instalaciones habilitadas para traslados sanitarios en varios hospitales del país. También indicó que 109 hospitales públicos operan sin deudas, como parte de las medidas para garantizar la continuidad de los servicios.

an/am