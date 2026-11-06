EU: Dominicana gana puesto Registradora de Testamentos

MARYLAND.- Barbara Ebel obtuvo una contundente victoria en las elecciones del pasado martes 3 de noviembre, al alcanzar más del 81% de los votos para el cargo de Registradora de Testamentos (Register of Wills) del condado de Montgomery.

De acuerdo con los resultados preliminares publicados por la Junta Electoral, Ebel, del Partido Demócrata, obtuvo 246,883 votos, frente a 55,637 (18.36%) de su contrincante republicana, T. Dolores Reyes.

El resultado representa un amplio respaldo electoral a una dirigente con extensa trayectoria en la administración pública y el trabajo comunitario.

LIDERAZGO Y COMPROMISO SOCIAL

Barbara Ebel cuenta con más de dos décadas de experiencia en el servicio público, vinculada a la gestión de programas gubernamentales, el desarrollo de oportunidades laborales y el fortalecimiento comunitario.

Su carrera incluye responsabilidades de dirección en programas del estado de Maryland, así como participación activa en organizaciones dedicadas al bienestar de las familias, las personas con discapacidad y las comunidades históricamente desatendidas.

En 2022 fue electa integrante del Comité Central Demócrata del condado de Montgomery, consolidando su liderazgo político y su representación comunitaria. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos por su liderazgo, incluyendo distinciones por empoderamiento femenino y representación latina.

MODERNIZACIÓN Y ACCESO AL FRENTE DEL REGISTRO

Desde su nueva responsabilidad, Ebel dirigirá una oficina clave para las familias de Montgomery, encargada de los procedimientos administrativos relacionados con testamentos, sucesiones y patrimonios hereditarios.

Durante su campaña, planteó modernizar los servicios, simplificar los procedimientos, fortalecer las herramientas digitales y facilitar el acceso a información clara y orientación oportuna. Su propuesta contempla además ampliar los programas educativos comunitarios para ayudar a las familias a comprender los procesos sucesorales y la planificación patrimonial.

TRIUNFO DE SIGNIFICACIÓN COMUNITARIA

La victoria de Ebel abre un nuevo capítulo en su trayectoria política y refleja el respaldo mayoritario del electorado. Su elección adquiere especial relevancia en un condado caracterizado por su diversidad cultural, donde la representación, la accesibilidad de los servicios públicos y la atención a las necesidades familiares ocupan un lugar central en la agenda.

Con este resultado, se prepara para iniciar una etapa enfocada en fortalecer la confianza ciudadana, promover una gestión eficiente y garantizar una atención más humana y accesible.

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