Zelenski pide ayuda para mantener sistemas energía

Madrid (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este jueves a los líderes reunidos en Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana ayuda «lo antes posible» para mantener operativos los sistemas energéticos en su país ante los continuados ataques rusos.

«Les pido ayuda para entrar en contacto con sus compañías, con sus productores, para obtener suministros para Ucrania lo antes posible. Hagamos que esto sea posible», dijo el líder ucraniano durante su encuentro, en la misma sala del plenario, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros líderes iberoamericanos.

Zelenski, que se reunió también con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, habló, entre otros suministros, de transformadores, cables, equipos electrónicos modernos y generadores de diésel y gas.

Zelenski pidió a los líderes reunidos en Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que levanten la voz ante los «asesinatos en masa» cometidos por Rusia en su país.

«Os pido que levantéis la voz cuando hablamos de asesinatos, asesinatos en masa de nuestra población. Todos los días Rusia está matando ucranianos, con bombas, con misiles y con drones. Docenas de personas, todas las semanas», dijo Zelenski, durante su encuentro, en la misma sala del plenario de la cumbre, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros líderes iberoamericanos.

Zelenski, que agradeció a Sánchez el apoyo de España durante la guerra de Ucrania, «tan larga y tan terrible», indicó que es la primera vez que participa en una cumbre iberoamericana y destacó la importancia de que el apoyo internacional a su país siga fuerte.