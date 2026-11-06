León XIV inicia hoy visita a Uruguay, Argentina y Perú

CIUDAD DEL VATICANO, 6 noviembre 2026 (EFE).- El papa emprendió este viernes su viaje a Latinoamérica para visitar Uruguay, Argentina y Perú, en un exigente periplo de 12 días en el que tomará 14 vuelos y pronunciará cerca de 40 discursos menos de un mes después de la operación en la que le extirparon parte de un pulmón por un cáncer.

León XIV, que vivió 20 años en Perú y recorrió toda Latinoamérica como prior general de los agustinos, «regresa a casa» con esta visita, un «viaje muy deseado», como destaca el Vaticano, en el que se ha mantenido el intenso recorrido programado antes de la intervención.

El vuelo papal de la compañía Ita Airways despegó a las 7.05 horas (6.05 GMT) con la delegación vaticana y 80 periodistas de medios de todo el mundo, entre ellos EFE, y está previsto que llegue al aeropuerto internacional de Montevideo a las 16.30 horas local (13.30 GMT), donde será recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

PRIMER VIAJE TRAS SU OPERACIÓN

Tras casi cuarenta años de espera, Uruguay y Argentina volverán a recibir a un papa. En el caso de Perú, el reencuentro de Robert Prevost con su segunda patria (nació en Estados Unidos pero también tiene nacionalidad peruana) se produce ocho años después de la visita de Francisco en 2018.

El sexto viaje apostólico internacional de León XIV es para el pontífice «un viaje muy deseado», según lo describió el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni: «La parada en Perú será un regreso a casa para el Santo Padre a lugares que ha visitado durante mucho tiempo y con los que tiene fuertes lazos. Pero Argentina y Uruguay también son tierras que conoce bien».

URUGUAY: SECULARIZACIÓN PERO PROFUNDAS RAICES CRISTIANAS

El viaje comienza este viernes 6 de noviembre en Uruguay, un país con una fuerte identidad laica pero profundas raíces cristianas. A su llegada, el papa mantendrá un encuentro con las autoridades en la Plaza Independencia, donde pondrá el acento sobre el multilateralismo y la protección del medio ambiente, en un Estado que además es sede del Mercosur.

ARGENTINA: VISITAS A LOS DESFAVORECIDOS Y MUNDO DE TRABAJO

La etapa argentina del viaje comenzará el domingo 8 de noviembre, donde está prevista la reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y un esperado discurso a las autoridades que ofrecerá al papa la oportunidad de hablar de la justicia social y el bien común.

Entre los eventos más significativos se encuentra una visita al centro Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde la Iglesia atiende a los más vulnerables, así como la visita a la mayor prisión de Argentina. El programa también incluye encuentros con representantes del mundo laboral, y la comunidad católica y los obispos.

PERÚ: EL REGRESO A CASA

Sobre su etapa en Perú, el Vaticano destaca la doble naturaleza de la visita: el deseo personal de Robert Prevost de reencontrarse con los lugares y las personas que marcaron su vida pastoral, y la misión universal de León XIV, llamado a llegar incluso a las comunidades más remotas, siguiendo los pasos de los primeros misioneros.

En Lima, el papa participará en un encuentro sobre los desafíos y esperanzas del pueblo peruano y en una vigilia con jóvenes. En Chiclayo, ciudad donde fue obispo, se reunirá con sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales, además de participar en un encuentro con el mundo universitario.

La visita continuará en Zaña, con una celebración de oración vinculada al año jubilar de Santo Toribio, en la que se dará voz a representantes de la Iglesia y de la comunidad afrodescendiente.

El 15 de noviembre el recorrido llegará a Cusco, a 3.500 metros de altura, donde pasará cerca de 3 horas y donde tendrá un encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el parque arqueológico de Saqsaywaman. Ese mismo día viajará a Pucallpa, para reunirse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrar una misa.

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