ESPAÑA: Dominicano expone sobre frontera y crisis climática

SAN SEBASTIAN, España.- El fotógrafo dominicano afincado en México Alejandro Cartagena presenta en San Sebastián la primera exposición retrospectiva que condensa dos décadas de su trayectoria, con una lúcida reflexión sobre el concepto de frontera, el boom inmobiliario y la debacle climática.

‘Alejandro Cartagena: Ground Rules’ es el título de esta muestra antológica, que permanecerá hasta el 17 de enero en la sala Artegunea de Kutxa Fundazioa, en Tabakalera.

La exposición fue presentada este jueves en rueda de prensa por su comisaria, Shana Lopes, la responsable de Iniciativas y Contenidos de la fundación bancaria, Ane Abalde, y el propio artista.

La muestra, coorganizada por Fundación MAPFRE y el San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) con la colaboración de Kutxa Fundazioa, reúne más de veinte series divididas en siete secciones que articulan un recorrido exhaustivo por las preocupaciones del autor.

MÁS ALLÁ DEL DOCUMENTAL

La mirada crítica de Cartagena trasciende la función documental para convertirse en un revulsivo sobre la expansión urbana descontrolada, el empleo precario, la migración y el impacto de las decisiones políticas y económicas.

Uno de los escenarios recurrentes es la frontera entre México y Estados Unidos, eje central de su obra.

Cartagena explicó que para él no existe el concepto clásico de ‘momento decisivo’, ya que en su práctica el sentido no se busca en un encuadre aislado, sino que se construye en series a través de la acumulación, la repetición, el ritmo y la desconfianza hacia la neutralidad de la imagen.

‘CARPOOLERS’ Y OTRAS SERIES EMBLEMÁTICAS

El recorrido acoge algunas de sus obras más emblemáticas, entre ellas ‘Carpoolers’, la serie que le otorgó reconocimiento internacional y se convirtió en referente de la fotografía documental contemporánea.

En ella, Cartagena se colocó sobre un puente peatonal para fotografiar desde arriba a trabajadores que viajaban ocultos o descansando en las cajas de camionetas para ir a trabajar.

La muestra aborda también la movilidad privilegiada de los estadounidenses residentes en México, la dignidad de las comunidades que eligieron no emigrar, la especulación inmobiliaria y el colapso ecológico, con imágenes de la devastación causada por el huracán Álex y el crecimiento urbano salvaje de las periferias.

COLLAGE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La última etapa de Cartagena, iniciada hace una década, se adentra en el collage, el recorte de negativos y fotografías, y culmina en instalaciones de vídeo en las que emplea modelos de inteligencia artificial para crear imágenes totalmente fabricadas.

La obra de Alejandro Cartagena forma parte de las colecciones permanentes de algunos de los museos más importantes del mundo y llega ahora a San Sebastián para remover conciencias.

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