Piden mayor compromiso internacional ante crisis Haití

SANTO DOMINGO. – Legisladores dominicanos consideraron que la comunidad internacional debe asumir un papel más activo en la búsqueda de soluciones a la crisis de seguridad que afecta a Haití, tras el debate generado por la postura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente al despliegue de militares salvadoreños en ese territorio.

El senador Guillermo Lama criticó los cuestionamientos del organismo internacional a la iniciativa promovida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y sostuvo que Naciones Unidas debería concentrar sus esfuerzos en contribuir a restablecer el orden en la vecina nación.

El legislador cuestionó la falta de respuestas efectivas de las instituciones internacionales frente a la violencia de las bandas criminales que mantienen al país en una prolongada crisis.

En cambio, la senadora Mercedes Ortiz valoró el respaldo de Bukele a los esfuerzos por recuperar la estabilidad haitiana y llamó a otras naciones a involucrarse en la búsqueda de una salida a la situación.

Indicó que el problema supera el ámbito regional y necesita la colaboración de América Latina y de otros actores internacionales.

Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, favoreció el diálogo como vía para alcanzar un acuerdo que permita devolver la normalidad a Haití y reducir el poder de las organizaciones criminales.

El legislador señaló que República Dominicana no puede asumir por sí sola la responsabilidad de resolver el conflicto y destacó la importancia de que los organismos internacionales participen activamente.

También recordó que Haití representa el segundo socio comercial dominicano, por lo que su estabilidad tiene implicaciones para el país.4

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