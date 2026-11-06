Haitianos ven al presidente Nayib Bukele como su salvador

PUERTO PRINCIPE.- Ciudadanos haitianos salieron esta semana en la zona de Tabarre, al noreste de Puerto Príncipe, a aplaudir el despliegue de tropas salvadoreñas y a gritar consignas a favor del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en medio de la peor crisis de seguridad de su historia.

«¡Viva el presidente Bukele! ¡Nosotros decimos gracias al presidente Bukele!», exclamó uno de los manifestantes, quien calificó al mandatario salvadoreño como «el capitán de la seguridad» y aseguró que el pueblo haitiano necesita medidas contundentes para recuperar la tranquilidad perdida.

Las manifestaciones se produjeron mientras más de 2,000 militares salvadoreños realizan operativos en Haití, luego de la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets.

EL GRITO: «SI QUEREMOS COMERCIO, LA CALLE NO PUEDE ESTAR ASÍ»

Los manifestantes no solo pedían seguridad. Pedían volver a trabajar.

«Si queremos comercio, la calle no puede estar así», coreaban, en reclamo de normalidad para reactivar el mercado y la vida cotidiana, mientras amplias zonas del país permanecen bajo control de bandas armadas.

Según analistas, la admiración no es ideológica, sino pragmatismo.

«La ‘felicidad’ o simpatía por Bukele no responde necesariamente a una afinidad ideológica, sino a un pragmatismo visceral: la búsqueda de paz social al costo que sea», explica un análisis sobre el fenómeno viral.

El modelo de control territorial y estado de excepción implementado en El Salvador, que neutralizó a miles de pandilleros, se ha convertido en el espejo donde sectores angustiados ven una solución drástica pero efectiva.

Haití atraviesa una crisis institucional sin precedentes. Gran parte de la capital está bajo control de poderosas alianzas de bandas como G9 an Fanmi e Alye y 400 Mawozo.

LA FIGURA MÁS POPULAR

El excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, afirmó esta semana que Bukele es actualmente «la personalidad política extranjera más popular» entre los haitianos.

Paraison propuso que los soldados salvadoreños se integren formalmente a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y aseguró que la popularidad de Bukele facilitaría la aceptación social de una cooperación más amplia.

«Lo más lógico es que estos soldados se integren a la fuerza de supresión», dijo. Y rechazó que se trate de una invasión.

Bukele ha manifestado desde marzo de 2024 su disposición a colaborar con Haití, aunque cualquier intervención requiere acuerdos entre gobiernos.

Mientras la comunidad internacional debate, en las calles de Puerto Príncipe la gente ya votó: con un cartel escrito a mano que dice «Viva Bukele».

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