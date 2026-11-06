Abinader admite alto costo de la vida golpea a los dominicanos

El Presidente Abinader durante la entrevista con la periodista Millizen Uribe, en España.

MADRID, España.– El presidente Luis Abinader reconoció que el alto costo de la vida continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta la población dominicana y admitió que la inflación supera las metas establecidas por el Gobierno.

Durante una entrevista exclusiva con la periodista Millizen Uribe, en España, donde participó en la Cumbre Iberoamericana, el mandatario atribuyó parte de las presiones sobre los precios al incremento de los hidrocarburos provocado por la guerra en Irán.

“Realmente tenemos un problema con el costo de la vida porque con la guerra en Irán se ha desatado un aumento en los hidrocarburos”, expresó.

INFLACIÓN Y SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES

Abinader reconoció que el comportamiento de los precios afecta directamente la economía de los hogares, pese al desempeño de los principales indicadores macroeconómicos del país.

Explicó que el Gobierno mantiene subsidios a los combustibles para amortiguar las consecuencias de las alzas internacionales, aunque admitió que esas medidas no son suficientes para eliminar por completo su impacto.

“Ni siquiera te digo para eliminar, sino para mitigar esos impactos”, precisó.

Las declaraciones del jefe de Estado ponen de relieve la preocupación del Gobierno por el encarecimiento de los bienes y servicios, en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas y el aumento de los precios de los hidrocarburos.

PRESUNTO ATENTADO CONTRA SU VIDA

Sobre las informaciones de un supuesto plan para atentar contra su vida, el gobernante reveló que los organismos de seguridad le comunicaron la situación varias semanas atrás y que el caso fue puesto en manos del Ministerio Público.

“Yo quiero que sea el Ministerio Público el que dé las informaciones”, manifestó.

Aseguró que no ha modificado su agenda de actividades y que continúa cumpliendo sus compromisos habituales, aunque se han adoptado medidas de seguridad.

También señaló que no es la primera vez que recibe denuncias de esta naturaleza y que quienes ejercen funciones públicas están expuestos a determinados riesgos.

CRISIS HAITIANA EN LA CUMBRE

Respecto a su silencio sobre Haití durante la plenaria, Abinader explicó que el asunto ya había sido tratado bilateralmente y no figuraba en la agenda de su intervención.

Destacó que la comunidad iberoamericana ha respaldado a República Dominicana en sus esfuerzos por conseguir mayor atención internacional frente a la crisis haitiana.

an/am